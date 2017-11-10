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    Прощание с Михаилом Задорновым пройдет в Москве

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    Прощание с Михаилом Задорновым пройдет в Москве

    Прощание с Михаилом Задорновым пройдет в Москве

    Прощание с Михаилом Задорновым пройдет в Москве
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • Прощание с писателем-сатириком Михаилом Задорновым пройдет в Москве 12 ноября.

    О дате и месте прощания с писателем-сатириком Михаилом Задорновым агентству «Москва» сообщил его коллега Семен Альтов.

    Семен Альтов, писатель: «Прощание будет в Москве 12 ноября».

    Альтов также подтвердил, что Задорнов будет похоронен в Латвии рядом с могилой своего отца, писателя Николая Задорнова. Ранее об этом сообщили родные сатирика.

    смотреть«Человек атомной энергетики»: коллеги скорбят о Михаиле Задорнове
    «Человек атомной энергетики»: коллеги скорбят о Михаиле Задорнове
    Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Ранее артисту, у которого диагностировали рак головного мозга, пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.

    Соболезнования родным и близким Михаила Задорнова уже выразили первые лица страны, в том числе Владимир Путин. В Госдуме предложили назвать улицу в честь сатирика в Новой Москве.



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