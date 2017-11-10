Прощание с Михаилом Задорновым пройдет в Москве

Прощание с
писателем-сатириком Михаилом Задорновым пройдет в Москве 12 ноября.
О дате и месте прощания с писателем-сатириком Михаилом Задорновым агентству «Москва» сообщил его коллега Семен Альтов.
Семен Альтов, писатель: «Прощание будет в Москве 12 ноября».
Альтов также подтвердил, что Задорнов будет похоронен в Латвии рядом с могилой своего отца, писателя Николая Задорнова. Ранее об этом сообщили родные сатирика.
Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Ранее артисту, у которого диагностировали рак головного мозга, пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.
Соболезнования родным и близким Михаила Задорнова уже выразили первые лица страны, в том числе Владимир Путин. В Госдуме предложили назвать улицу в честь сатирика в Новой Москве.
Семен Альтов, писатель: «Прощание будет в Москве 12 ноября».
Альтов также подтвердил, что Задорнов будет похоронен в Латвии рядом с могилой своего отца, писателя Николая Задорнова. Ранее об этом сообщили родные сатирика.
Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Ранее артисту, у которого диагностировали рак головного мозга, пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.
Соболезнования родным и близким Михаила Задорнова уже выразили первые лица страны, в том числе Владимир Путин. В Госдуме предложили назвать улицу в честь сатирика в Новой Москве.
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