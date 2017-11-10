В Госдуме предложили назвать в честь Задорнова улицу в Новой Москве

Депутаты предлагают увековечить память
писателя-сатирика Михаила Задорнова, который скончался на 70-м году жизни.
Как сообщил депутат Госдумы Иван Сухарев, сейчас готовится обращение к столичной мэрии с предложением присвоить имя сатирика одной из улиц в Новой Москве. При этом народный избранник назвал Задорнова настоящим патриотом, который остался в сердцах многих поколений, передает RT.
Иван Сухарев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества: «Он был любим миллионами наших граждан. Настоящий патриот, остро и по делу клеймивший пороки западной цивилизации. Он остался в сердцах многих поколений. Светлая память».
В свою очередь заместитель председателя столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов заявил, что такая заметная личность как Задорнов «достойна памятника». По словам Лавренова, комиссия проголосует за возведение памятника, если поступит соответствующее заявление.
А председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал Задорнова одним из самых ярких сатириков, отметив, что в столице могут установить мемориальную доску в его честь, сообщает агентство «Москва».
Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов, у которого диагностировали рак головного мозга, скончался в возрасте 69 лет. Ранее артисту из-за болезни пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.
В начале ноября сатирик отказался от неоязычества, принял православие и соборовался. Как рассказал протоиерей Андрей Новиков, который незадолго до смерти исповедовал артиста, Задорнова могут похоронить в Латвии, где находится могила его отца, передает ТАСС.
Иван Сухарев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества: «Он был любим миллионами наших граждан. Настоящий патриот, остро и по делу клеймивший пороки западной цивилизации. Он остался в сердцах многих поколений. Светлая память».
В свою очередь заместитель председателя столичной комиссии по монументальному искусству Лев Лавренов заявил, что такая заметная личность как Задорнов «достойна памятника». По словам Лавренова, комиссия проголосует за возведение памятника, если поступит соответствующее заявление.
А председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал Задорнова одним из самых ярких сатириков, отметив, что в столице могут установить мемориальную доску в его честь, сообщает агентство «Москва».
Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов, у которого диагностировали рак головного мозга, скончался в возрасте 69 лет. Ранее артисту из-за болезни пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.
В начале ноября сатирик отказался от неоязычества, принял православие и соборовался. Как рассказал протоиерей Андрей Новиков, который незадолго до смерти исповедовал артиста, Задорнова могут похоронить в Латвии, где находится могила его отца, передает ТАСС.
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