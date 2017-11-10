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    СМИ: умер сатирик Михаил Задорнов

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    • Фото: Виноградов Сергей / ТАСС
    СМИ: умер сатирик Михаил Задорнов

    СМИ: умер сатирик Михаил Задорнов

    СМИ: умер сатирик Михаил Задорнов
  • Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

    • СМИ сообщили о смерти российского сатирика Михаила Задорнова.

    Газета «Известия» сообщила о смерти Михаила Задорнова. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    По сообщениям СМИ, в начале 2016 года у Михаила Задорнова диагностировали рак головного мозга. При этом сам юморист предпочитал не комментировать свое самочувствие и не общался с прессой на эту тему.

    Этим летом артисту пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения. Было известно, что сатирик прошел курс химиотерапии в одной из клиник Прибалтики.

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