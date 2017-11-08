Сражающийся с раком Задорнов отрекся от язычества

Писатель и сатирик Михаил Задорнов, который борется с раком, перешел из неоязычества в православие. Об этом сообщил настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах города Москвы протоиерей Андрей Новиков.
По словам Новикова, это произошло два месяца назад. Он также рассказал, что обнародовал эту информацию «в согласии с ближайшими родственниками» Задорнова.
Журналисты связались с Новиковым и попросили прокомментировать ситуацию с артистом. Однако он заявил, что не уполномочен этого делать, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Андрей Новиков: «О соборовании или елеосвещении в послании четко указывается: „Болен ли кто из вас, пусть позовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне“. И молитва веры спасет болящего, и грехи, которые он содеял, простятся ему. Это совершается для исцеления от недугов и прощения грехов».
По сообщениям СМИ, в начале 2016 года у Михаила Задорнова диагностировали опухоль головного мозга. При этом сам юморист предпочитает не общаться с прессой и не комментировать свое самочувствие.
Журналисты связались с Новиковым и попросили прокомментировать ситуацию с артистом. Однако он заявил, что не уполномочен этого делать, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Андрей Новиков: «О соборовании или елеосвещении в послании четко указывается: „Болен ли кто из вас, пусть позовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне“. И молитва веры спасет болящего, и грехи, которые он содеял, простятся ему. Это совершается для исцеления от недугов и прощения грехов».
По сообщениям СМИ, в начале 2016 года у Михаила Задорнова диагностировали опухоль головного мозга. При этом сам юморист предпочитает не общаться с прессой и не комментировать свое самочувствие.
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