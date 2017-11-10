Михаила Задорнова похоронят в Латвии

Семья Михаила Задорнова подтвердила, что похороны сатирика пройдут на его родине в Латвии.
Как рассказали родные Задорнова, этого хотел сам артист. Дату и время похорон пообещали сообщить позднее.
Из сообщения семьи Михаила Задорнова: «Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно».
Также близкие сатирика попросили «не создавать суету вокруг его смерти», напомнив, что «он всегда охранял свою и нашу жизнь от чужого назойливого вмешательства», говорится на официальной странице артиста в соцсети «ВКонтакте».
Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Ранее артисту, у которого диагностировали рак головного мозга, пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.
Соболезнования родным и близким Михаила Задорнова уже выразили первые лица страны, в том числе Владимир Путин. А в Госдуме предложили назвать улицу в честь сатирика в Новой Москве.
Из сообщения семьи Михаила Задорнова: «Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно».
Также близкие сатирика попросили «не создавать суету вокруг его смерти», напомнив, что «он всегда охранял свою и нашу жизнь от чужого назойливого вмешательства», говорится на официальной странице артиста в соцсети «ВКонтакте».
Сегодня стало известно, что сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни. Ранее артисту, у которого диагностировали рак головного мозга, пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.
Соболезнования родным и близким Михаила Задорнова уже выразили первые лица страны, в том числе Владимир Путин. А в Госдуме предложили назвать улицу в честь сатирика в Новой Москве.
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