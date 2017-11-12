На закрытую церемонию прощания с Михаилом Задорновым пустили поклонников

Поклонникам разрешили проститься с Михаилом Задорновым.
Всего сегодня у подмосковной клиники, где проходит церемония прощания с сатириком, собралось около сотни человек.
Им около полутора часов пришлось ждать за территорией больницы, однако потом поклонников все же пустили проститься с Задорновым, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что церемония прощания со знаменитым артистом пройдет в закрытом режиме, на ней соберутся только родственники и самые близкие друзья. При этом члены семьи Задорнова просили «не создавать суету вокруг смерти» и отмечали, что сатирик «всегда охранял свою жизнь от чужого назойливого вмешательства».
Сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни в пятницу, 10 ноября. Ранее артисту, у которого диагностировали рак головного мозга, пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.
Похоронят Михаила Задорнова в Латвии, рядом с могилой его отца. В Госдуме же предложили увековечить память артиста, назвав его именем улицу в Новой Москве.
Им около полутора часов пришлось ждать за территорией больницы, однако потом поклонников все же пустили проститься с Задорновым, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что церемония прощания со знаменитым артистом пройдет в закрытом режиме, на ней соберутся только родственники и самые близкие друзья. При этом члены семьи Задорнова просили «не создавать суету вокруг смерти» и отмечали, что сатирик «всегда охранял свою жизнь от чужого назойливого вмешательства».
Сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни в пятницу, 10 ноября. Ранее артисту, у которого диагностировали рак головного мозга, пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.
Похоронят Михаила Задорнова в Латвии, рядом с могилой его отца. В Госдуме же предложили увековечить память артиста, назвав его именем улицу в Новой Москве.
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