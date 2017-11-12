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    На закрытую церемонию прощания с Михаилом Задорновым пустили поклонников

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    На закрытую церемонию прощания с Михаилом Задорновым пустили поклонников

    На закрытую церемонию прощания с Михаилом Задорновым пустили поклонников

    На закрытую церемонию прощания с Михаилом Задорновым пустили поклонников
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • Поклонникам разрешили проститься с Михаилом Задорновым.

    Всего сегодня у подмосковной клиники, где проходит церемония прощания с сатириком, собралось около сотни человек.

    Им около полутора часов пришлось ждать за территорией больницы, однако потом поклонников все же пустили проститься с Задорновым, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что церемония прощания со знаменитым артистом пройдет в закрытом режиме, на ней соберутся только родственники и самые близкие друзья. При этом члены семьи Задорнова просили «не создавать суету вокруг смерти» и отмечали, что сатирик «всегда охранял свою жизнь от чужого назойливого вмешательства».

    Сатирик Михаил Задорнов скончался на 70-м году жизни в пятницу, 10 ноября. Ранее артисту, у которого диагностировали рак головного мозга, пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.

    Похоронят Михаила Задорнова в Латвии, рядом с могилой его отца. В Госдуме же предложили увековечить память артиста, назвав его именем улицу в Новой Москве.



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