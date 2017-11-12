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Звезды сошлись
    Дочь Гурченко перед смертью разрешила конфликт из-за наследства актрисы. Гурченко, наследство, смерть, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДочь Гурченко перед смертью разрешила конфликт из-за наследства актрисы

    Дочь Гурченко перед смертью разрешила конфликт из-за наследства актрисы

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    Дочь Гурченко перед смертью разрешила конфликт <nobr>из-за</nobr> наследства актрисы

    Дочь Гурченко перед смертью разрешила конфликт из-за наследства актрисы

    Дочь Гурченко перед смертью разрешила конфликт <nobr>из-за</nobr> наследства актрисы

      Друзья Марии Королёвой рассказали о последних днях ее жизни. Почему после смерти своей знаменитой матери Королёва жила затворницей? И как ей удалось разрешить конфликт с отчимом из-за наследства Людмилы Гурченко?

      В этом доме в Вишняковском переулке уже пятый день траур. Марию Королёву здесь знали не как дочь легендарной Людмилы Гурченко, а как обычную пенсионерку, которая каждое утро выгуливает собаку, а днем забирает внучку Тасю из школы. Королёва скончалась в минувший вторник. 58-летней женщине стало плохо прямо на улице. Скорая ничем помочь не смогла.

      Причиной смерти Марии Королёвой назвали сердечную недостаточность. Некоторые предполагают, что дочь Гурченко пила, ведь в ее жизни было немало испытаний. Знаменитая мать ею почти не занималась, старший сын Марк в 16 лет умер от передозировки наркотиков, а после смерти Людмилы Гурченко Мария Королева билась за наследство со вдовцом Сергеем Сениным.

      Подруг Королёвой возмущает такое предположение. По их словам, женщина много курила, но к алкоголю не прикасалась.

      Говорили, что Мария Королёва замкнулась в себе из-за мамы Людмилы Гурченко. Та не могла смириться, что дочь выбрала обычную жизнь и не стремилась стать актрисой или певицей. Но все, кто знал дочь Гурченко, твердят в один голос: она была довольна своей судьбой и не чувствовала себя в тени звездной мамы.

      Королёва действительно была полной противоположностью своей элегантной и утонченной мамы. За модой не следила, салоны красоты игнорировала, всю жизнь работала медсестрой. И от общения с прессой отказывалась, даже когда Сергей Сенин решил пустить с молотка личные вещи Людмилы Гурченко.

      смотретьДочь Гурченко перешла в наступление на отчима из-за элитной квартиры
      Дочь Гурченко перешла в наступление на отчима из-за элитной квартиры
      Незадолго до смерти Мария Королёва помирилась и со вдовцом Сергеем Сениным. Дочь и шестой муж легенды экрана сели за стол переговоров и заключили договор мены. Свою половину дачи вдовец обменял у дочери Гурченко на долю в квартире с доплатой.

      Сейчас наследство дочери Гурченко оценивается в 20 миллионов рублей. Все это достанется ее дочери Елене и внучке Тасе. Похоронили Марию Королёву на Новодевичьем кладбище, рядом с ее мамой.

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