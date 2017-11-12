Дочь Гурченко перед смертью разрешила конфликт из-за наследства актрисы

Друзья Марии Королёвой рассказали о последних днях ее жизни. Почему после смерти своей знаменитой матери Королёва жила затворницей? И как ей удалось разрешить конфликт с отчимом
из-за наследства Людмилы Гурченко?
В этом доме в Вишняковском переулке уже пятый день траур. Марию Королёву здесь знали не как дочь легендарной Людмилы Гурченко, а как обычную пенсионерку, которая каждое утро выгуливает собаку, а днем забирает внучку Тасю из школы. Королёва скончалась в минувший вторник. 58-летней женщине стало плохо прямо на улице. Скорая ничем помочь не смогла.
Причиной смерти Марии Королёвой назвали сердечную недостаточность. Некоторые предполагают, что дочь Гурченко пила, ведь в ее жизни было немало испытаний. Знаменитая мать ею почти не занималась, старший сын Марк в 16 лет умер от передозировки наркотиков, а после смерти Людмилы Гурченко Мария Королева билась за наследство со вдовцом Сергеем Сениным.
Подруг Королёвой возмущает такое предположение. По их словам, женщина много курила, но к алкоголю не прикасалась.
Говорили, что Мария Королёва замкнулась в себе из-за мамы Людмилы Гурченко. Та не могла смириться, что дочь выбрала обычную жизнь и не стремилась стать актрисой или певицей. Но все, кто знал дочь Гурченко, твердят в один голос: она была довольна своей судьбой и не чувствовала себя в тени звездной мамы.
Королёва действительно была полной противоположностью своей элегантной и утонченной мамы. За модой не следила, салоны красоты игнорировала, всю жизнь работала медсестрой. И от общения с прессой отказывалась, даже когда Сергей Сенин решил пустить с молотка личные вещи Людмилы Гурченко.
Незадолго до смерти Мария Королёва помирилась и со вдовцом Сергеем Сениным. Дочь и шестой муж легенды экрана сели за стол переговоров и заключили договор мены. Свою половину дачи вдовец обменял у дочери Гурченко на долю в квартире с доплатой.
Сейчас наследство дочери Гурченко оценивается в 20 миллионов рублей. Все это достанется ее дочери Елене и внучке Тасе. Похоронили Марию Королёву на Новодевичьем кладбище, рядом с ее мамой.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Причиной смерти Марии Королёвой назвали сердечную недостаточность. Некоторые предполагают, что дочь Гурченко пила, ведь в ее жизни было немало испытаний. Знаменитая мать ею почти не занималась, старший сын Марк в 16 лет умер от передозировки наркотиков, а после смерти Людмилы Гурченко Мария Королева билась за наследство со вдовцом Сергеем Сениным.
Подруг Королёвой возмущает такое предположение. По их словам, женщина много курила, но к алкоголю не прикасалась.
Говорили, что Мария Королёва замкнулась в себе из-за мамы Людмилы Гурченко. Та не могла смириться, что дочь выбрала обычную жизнь и не стремилась стать актрисой или певицей. Но все, кто знал дочь Гурченко, твердят в один голос: она была довольна своей судьбой и не чувствовала себя в тени звездной мамы.
Королёва действительно была полной противоположностью своей элегантной и утонченной мамы. За модой не следила, салоны красоты игнорировала, всю жизнь работала медсестрой. И от общения с прессой отказывалась, даже когда Сергей Сенин решил пустить с молотка личные вещи Людмилы Гурченко.
Незадолго до смерти Мария Королёва помирилась и со вдовцом Сергеем Сениным. Дочь и шестой муж легенды экрана сели за стол переговоров и заключили договор мены. Свою половину дачи вдовец обменял у дочери Гурченко на долю в квартире с доплатой.
Сейчас наследство дочери Гурченко оценивается в 20 миллионов рублей. Все это достанется ее дочери Елене и внучке Тасе. Похоронили Марию Королёву на Новодевичьем кладбище, рядом с ее мамой.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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