Паутина-10
ТВ-Эфир
Паутина-10
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Вдовец Людмилы Гурченко прокомментировал смерть ее единственной дочери

    комментировать
    • Фото: vokrug.tv
    Вдовец Людмилы Гурченко прокомментировал смерть ее единственной дочери

    Вдовец Людмилы Гурченко прокомментировал смерть ее единственной дочери

    Вдовец Людмилы Гурченко прокомментировал смерть ее единственной дочери
  • Фото: vokrug.tv

    • Дочь Людмилы Гурченко похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с матерью.

    Напомним, тело 58-летней Марии Королёвой нашли в подъезде собственного дома. По предварительным данным, ее подвело сердце. Женщина на шесть лет пережила свою знаменитую мать, которая умерла в 2011 году.

    Дочь Людмилы Гурченко вышла из квартиры, чтобы дойти до поликлиники, но упала. Через час Марию обнаружила ее 33-летняя дочка Елена, вызвала скорую, но врачи лишь констатировали смерть. Соседка Королёвой тем временем сообщила репортерам НТВ, что в последнее время женщина чувствовала себя «плоховато», но обычно на здоровье не жаловалась. Также, по словам соседки, Королёва не употребляла алкоголь.

    Журналисты «Комсомольской правды» связались с вдовцом Людмилы Гурченко Сергеем Сениным, который прокомментировал смерть Королёвой.

    Сергей Сенин: «Да, мне сказали, что Марии не стало. Что произошло, я не знаю. С дочкой Людмилы Марковны я не связывался, мы не поддерживаем отношения».

    В последний раз Сергей Сенин виделся с Марией на выставке «Моя Люся», которую в память о легендарной актрисе организовал стилист и фотохудожник Аслан Ахмадов.

    смотретьДочь Гурченко перешла в наступление на отчима из-за элитной квартиры
    Дочь Гурченко перешла в наступление на отчима из-за элитной квартиры
    Мария Королёва была единственной дочерью знаменитой артистки. Ее отцом являлся второй муж Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru