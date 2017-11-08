Вдовец Людмилы Гурченко прокомментировал смерть ее единственной дочери

Дочь Людмилы Гурченко похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с матерью.
Напомним, тело 58-летней Марии Королёвой нашли в подъезде собственного дома. По предварительным данным, ее подвело сердце. Женщина на шесть лет пережила свою знаменитую мать, которая умерла в 2011 году.
Дочь Людмилы Гурченко вышла из квартиры, чтобы дойти до поликлиники, но упала. Через час Марию обнаружила ее 33-летняя дочка Елена, вызвала скорую, но врачи лишь констатировали смерть. Соседка Королёвой тем временем сообщила репортерам НТВ, что в последнее время женщина чувствовала себя «плоховато», но обычно на здоровье не жаловалась. Также, по словам соседки, Королёва не употребляла алкоголь.
Журналисты «Комсомольской правды» связались с вдовцом Людмилы Гурченко Сергеем Сениным, который прокомментировал смерть Королёвой.
Сергей Сенин: «Да, мне сказали, что Марии не стало. Что произошло, я не знаю. С дочкой Людмилы Марковны я не связывался, мы не поддерживаем отношения».
В последний раз Сергей Сенин виделся с Марией на выставке «Моя Люся», которую в память о легендарной актрисе организовал стилист и фотохудожник Аслан Ахмадов.
Мария Королёва была единственной дочерью знаменитой артистки. Ее отцом являлся второй муж Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки.
Дочь Людмилы Гурченко вышла из квартиры, чтобы дойти до поликлиники, но упала. Через час Марию обнаружила ее 33-летняя дочка Елена, вызвала скорую, но врачи лишь констатировали смерть. Соседка Королёвой тем временем сообщила репортерам НТВ, что в последнее время женщина чувствовала себя «плоховато», но обычно на здоровье не жаловалась. Также, по словам соседки, Королёва не употребляла алкоголь.
Журналисты «Комсомольской правды» связались с вдовцом Людмилы Гурченко Сергеем Сениным, который прокомментировал смерть Королёвой.
Сергей Сенин: «Да, мне сказали, что Марии не стало. Что произошло, я не знаю. С дочкой Людмилы Марковны я не связывался, мы не поддерживаем отношения».
В последний раз Сергей Сенин виделся с Марией на выставке «Моя Люся», которую в память о легендарной актрисе организовал стилист и фотохудожник Аслан Ахмадов.
Мария Королёва была единственной дочерью знаменитой артистки. Ее отцом являлся второй муж Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки.
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