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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Стала известна причина смерти дочери Людмилы Гурченко

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Стала известна причина смерти дочери Людмилы Гурченко

    Стала известна причина смерти дочери Людмилы Гурченко

    Стала известна причина смерти дочери Людмилы Гурченко
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Адвокат дочери Людмилы Гурченко Марии Королёвой озвучил причину смерти женщины, скончавшейся на 59-м году жизни.

    Ранее стало известно о смерти дочери артистки, которая не дожила несколько дней до дня рождения своей матери: 12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 82 года.

    Шота Горгадзе, адвокат: «Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной».

    Адвокат сообщил РИА Новости, что дата похорон еще не назначена.

    Шота Горгадзе: «В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью».

    Он отметил, что тут есть некоторые сложности, так как получить место на Ваганьковском кладбище сложно.

    смотретьДочь Гурченко перешла в наступление на отчима из-за элитной квартиры
    Дочь Гурченко перешла в наступление на отчима из-за элитной квартиры
    Мария Королёва была единственной дочерью знаменитой артистки. Ее отцом являлся второй муж Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки.

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