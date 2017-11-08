Стала известна причина смерти дочери Людмилы Гурченко

Адвокат дочери Людмилы Гурченко Марии Королёвой озвучил причину смерти женщины, скончавшейся на
59-м году жизни.
Ранее стало известно о смерти дочери артистки, которая не дожила несколько дней до дня рождения своей матери: 12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 82 года.
Шота Горгадзе, адвокат: «Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной».
Адвокат сообщил РИА Новости, что дата похорон еще не назначена.
Шота Горгадзе: «В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью».
Он отметил, что тут есть некоторые сложности, так как получить место на Ваганьковском кладбище сложно.
Мария Королёва была единственной дочерью знаменитой артистки. Ее отцом являлся второй муж Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки.
Шота Горгадзе, адвокат: «Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной».
Адвокат сообщил РИА Новости, что дата похорон еще не назначена.
Шота Горгадзе: «В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью».
Он отметил, что тут есть некоторые сложности, так как получить место на Ваганьковском кладбище сложно.
Мария Королёва была единственной дочерью знаменитой артистки. Ее отцом являлся второй муж Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки.
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