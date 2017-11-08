Умерла дочь Людмилы Гурченко

В возрасте 58 лет скончалась дочь Людмилы Гурченко Мария Королёва.
О смерти Королёвой сообщает сайт VistaNews.ru. Женщина умерла на 59-м году жизни, не дожив несколько дней до дня рождения своей матери: 12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 82 года.
Мария Королёва была единственной дочерью знаменитой артистки. Ее отцом являлся второй муж Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки.
При жизни женщина на протяжении многих лет не хотела общаться с последним мужем Гурченко Сергеем Сениным, а также с самой актрисой. Смерть Людмилы Гурченко в 2011 году не сблизила ее мужа и дочь. Их отношения стали еще более натянутыми из-за дележа наследства.
Мария Королёва была единственной дочерью знаменитой артистки. Ее отцом являлся второй муж Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки.
При жизни женщина на протяжении многих лет не хотела общаться с последним мужем Гурченко Сергеем Сениным, а также с самой актрисой. Смерть Людмилы Гурченко в 2011 году не сблизила ее мужа и дочь. Их отношения стали еще более натянутыми из-за дележа наследства.
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