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9 ноября, 12:00
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    Умерла дочь Людмилы Гурченко

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    • Фото: Геодакян Артем / ТАСС
    Умерла дочь Людмилы Гурченко

    Умерла дочь Людмилы Гурченко

    Умерла дочь Людмилы Гурченко
  • Фото: Геодакян Артем / ТАСС

    • В возрасте 58 лет скончалась дочь Людмилы Гурченко Мария Королёва.

    О смерти Королёвой сообщает сайт VistaNews.ru. Женщина умерла на 59-м году жизни, не дожив несколько дней до дня рождения своей матери: 12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 82 года.

    Мария Королёва была единственной дочерью знаменитой артистки. Ее отцом являлся второй муж Гурченко — сценарист и историк Борис Андроникашвили. У Марии Королёвой остались дочь, внучка и две правнучки.

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    Дочь Гурченко перешла в наступление на отчима из-за элитной квартиры
    При жизни женщина на протяжении многих лет не хотела общаться с последним мужем Гурченко Сергеем Сениным, а также с самой актрисой. Смерть Людмилы Гурченко в 2011 году не сблизила ее мужа и дочь. Их отношения стали еще более натянутыми из-за дележа наследства.

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