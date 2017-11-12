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Чудо техники

    Семья Михаила Задорнова отказалась от публичного прощания с сатириком

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    • Фото: Тушин Антон / ТАСС
    Семья Михаила Задорнова отказалась от публичного прощания с сатириком

    Семья Михаила Задорнова отказалась от публичного прощания с сатириком

    Семья Михаила Задорнова отказалась от публичного прощания с сатириком
  • Фото: Тушин Антон / ТАСС

    • Прощание с писателем-сатириком Задорновым пройдет в одной из подмосковных клиник, где соберутся только самые близкие люди.

    Прощание с писателем-сатириком Михаилом Задорновым пройдет в воскресенье в одной из подмосковных клиник. На церемонии соберутся только родственники и самые близкие друзья писателя. Об этом попросила семья Задорнова, сообщает сайт Вести.Ru.

    Михаил Задорнов скончался в пятницу. Ему было 69 лет, он долго боролся с раком головного мозга. Ранее ему пришлось отменить часть концертов и отказаться от участия в нескольких проектах на время лечения.

    Похоронят сатирика в Латвии, рядом с могилой его отца, известного писателя Николая Задорнова. В Госдуме предложили увековечить память сатирика, назвав его именем улицу в Новой Москве.


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