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    Собчак освистали на митинге в Петербурге: видео

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    • Фото: Антонида Пашинина / youtube.com
    Собчак освистали на митинге в Петербурге: видео

    Собчак освистали на митинге в Петербурге: видео

    Собчак освистали на митинге в Петербурге: видео
    • Фото: Антонида Пашинина / youtube.com

      • Защитники Европейского университета в Петербурге встретили Ксению Собчак свистом и криками «позор» и «долой».

      Недовольные возгласы раздались после того, как ведущий митинга попросил подняться на сцену «дочь одного из основателей Европейского университета». Собчак же призвала не обращать внимание на провокаторов и выразила уверенность в том, что ее отец был бы среди участников акции. Она подчеркнула, что то, что сегодня происходит «с одним из лучших гуманитарных вузов страны, это настоящий позор», и заявила, что так быть не должно, передает РИА Новости.

      Участники митинга в защиту Европейского университета, который прошел на площади Ленина в Петербурге, потребовали вернуть здание и лицензию вузу, а также отменить слияние Российской государственной библиотеки в Москве (РГБ) и Российской национальной библиотеки в Петербурге (РНБ). Как отмечает «Фонтанка», на акцию пришли около 200 человек.

      Напомним, ранее Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента 2018 года. Это событие мгновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях, а социологи выяснили, что имя Ксении Собчак знакомо почти всем россиянам, однако отношение к ней скорее отрицательное.

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