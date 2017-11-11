Собчак освистали на митинге в Петербурге: видео

Защитники Европейского университета в Петербурге встретили Ксению Собчак свистом и криками «позор» и «долой».
Недовольные возгласы раздались после того, как ведущий митинга попросил подняться на сцену «дочь одного из основателей Европейского университета». Собчак же призвала не обращать внимание на провокаторов и выразила уверенность в том, что ее отец был бы среди участников акции. Она подчеркнула, что то, что сегодня происходит «с одним из лучших гуманитарных вузов страны, это настоящий позор», и заявила, что так быть не должно, передает РИА Новости.
Участники митинга в защиту Европейского университета, который прошел на площади Ленина в Петербурге, потребовали вернуть здание и лицензию вузу, а также отменить слияние Российской государственной библиотеки в Москве (РГБ) и Российской национальной библиотеки в Петербурге (РНБ). Как отмечает «Фонтанка», на акцию пришли около 200 человек.
Напомним, ранее Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента 2018 года. Это событие мгновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях, а социологи выяснили, что имя Ксении Собчак знакомо почти всем россиянам, однако отношение к ней скорее отрицательное.
Участники митинга в защиту Европейского университета, который прошел на площади Ленина в Петербурге, потребовали вернуть здание и лицензию вузу, а также отменить слияние Российской государственной библиотеки в Москве (РГБ) и Российской национальной библиотеки в Петербурге (РНБ). Как отмечает «Фонтанка», на акцию пришли около 200 человек.
Напомним, ранее Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента 2018 года. Это событие мгновенно стало поводом для многочисленных шуток и ехидных комментариев в соцсетях, а социологи выяснили, что имя Ксении Собчак знакомо почти всем россиянам, однако отношение к ней скорее отрицательное.
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