«Кандидат не для всех»: социологи рассказали об отношении россиян к Собчак

Россияне высказали свое отношение к светской львице, телеведущей и молодой маме Ксении Собчак, которая накануне сообщила о своих президентских амбициях и объявила о готовности участвовать в выборах главы государства в 2018 году.
Избиратели Собчак хорошо знают и относятся к ней отрицательно. Это показал анализ опросов, проведенных в 2012–2016 годах в 46 областях, краях и республиках страны. «В этом смысле она действительно „кандидат против всех“ — или как минимум „не для всех“», — сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как утверждают его сотрудники, размер ошибки с вероятностью в 95% не превышает 3,5%.
Из сообщения ВЦИОМ: «Имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину (во время опроса в 2015 году 95% респондентов заявили, что слышали о ней). Однако отношение к Собчак у граждан скорее отрицательное: об этом сказали 60% тех, кому она известна (доля положительных ответов — 21%). Среди россиян, знакомых с понятием „несистемная оппозиция“ (всего 12% по данным 2016 года), Ксению Собчак к ней причисляют 4% (или менее 1% респондентов по выборке в целом)».
О решении баллотироваться в президенты Ксения Собчак сообщила в своем Instagram, разместив ссылку на сайт своей президентской кампании. Собчак призвала граждан не слушать призывы к бойкоту выборов, прийти и проголосовать. Себя телеведущая позиционирует как кандидата «против всех».
Из сообщения ВЦИОМ: «Имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину (во время опроса в 2015 году 95% респондентов заявили, что слышали о ней). Однако отношение к Собчак у граждан скорее отрицательное: об этом сказали 60% тех, кому она известна (доля положительных ответов — 21%). Среди россиян, знакомых с понятием „несистемная оппозиция“ (всего 12% по данным 2016 года), Ксению Собчак к ней причисляют 4% (или менее 1% респондентов по выборке в целом)».
О решении баллотироваться в президенты Ксения Собчак сообщила в своем Instagram, разместив ссылку на сайт своей президентской кампании. Собчак призвала граждан не слушать призывы к бойкоту выборов, прийти и проголосовать. Себя телеведущая позиционирует как кандидата «против всех».
Комментарии