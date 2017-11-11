Спасатели устранили угрозу повторного обрушения многоэтажки в Ижевске

Спасатели устранили нависающие плиты, которые могли привести к повторному обрушению конструкций ижевской многоэтажки, пострадавшей от взрыва газа.
Сибирские спасатели ликвидировали угрозу повторного обрушения конструкций дома в Ижевске, который пострадал от взрыва газа в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.
Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РФ: «Отряд спасателей МЧС России, командированный из Красноярска в Ижевск, вернулся к месту постоянной дислокации. Аварийно-спасательные работы на месте обрушения части жилого девятиэтажного дома завершены».
Спасатели из Сибири, Удмуртии, Башкирии и Пермского края работали на месте трагедии почти сутки. Всего завалы разбирали 1350 человек, было также задействовано 200 единиц техники.
Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РФ: «Как только кинологические расчеты выяснили, что под завалами нет людей, нуждающихся в помощи, сразу приступили к неотложному — ликвидации угрозы обрушения конструкций дома».
В настоящее время в уцелевшие подъезды многоэтажки частично поданы свет и вода.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. В результате семь человек, в том числе двое детей, погибли. В связи с трагедией в Удмуртии сегодня и завтра объявлен траур.
После трагедии следователи задержали одного из жильцов разрушенного подъезда, в квартире которого и произошел взрыв газа. Александру Копытову предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Сыщики считают, что Копытов специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире.
Сам задержанный в беседе со следователями признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, эти голоса смолкали, когда он включал газ. В ближайшее время мужчину ждет судебно-психиатрическая экспертиза.
Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РФ: «Отряд спасателей МЧС России, командированный из Красноярска в Ижевск, вернулся к месту постоянной дислокации. Аварийно-спасательные работы на месте обрушения части жилого девятиэтажного дома завершены».
Спасатели из Сибири, Удмуртии, Башкирии и Пермского края работали на месте трагедии почти сутки. Всего завалы разбирали 1350 человек, было также задействовано 200 единиц техники.
Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РФ: «Как только кинологические расчеты выяснили, что под завалами нет людей, нуждающихся в помощи, сразу приступили к неотложному — ликвидации угрозы обрушения конструкций дома».
В настоящее время в уцелевшие подъезды многоэтажки частично поданы свет и вода.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел днем 9 ноября. При взрыве обрушился пятый подъезд. В результате семь человек, в том числе двое детей, погибли. В связи с трагедией в Удмуртии сегодня и завтра объявлен траур.
После трагедии следователи задержали одного из жильцов разрушенного подъезда, в квартире которого и произошел взрыв газа. Александру Копытову предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Сыщики считают, что Копытов специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире.
Сам задержанный в беседе со следователями признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, эти голоса смолкали, когда он включал газ. В ближайшее время мужчину ждет судебно-психиатрическая экспертиза.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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