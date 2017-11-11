Источник: жилец взорвавшегося в Ижевске дома специально отсоединил шланг газовой плиты

Сыщики считают, что взрыв в многоэтажке в Ижевске был устроен умышленно.
По версии следствия, задержанный жилец дома специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире. После этого он скрылся с места ЧП, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, накануне стало известно о задержании Александра Копытова — сына хозяйки квартиры, в которой находился эпицентр разрушения. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
При этом отмечалось, что у сыщиков возникли сомнения в психическом здоровье задержанного. В ближайшее время его ждет судебно-психиатрическая экспертиза.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. Жертвами взрыва стали семь человек, в том числе два ребенка. В связи с трагедией в Удмуртии объявлен траур.
Напомним, накануне стало известно о задержании Александра Копытова — сына хозяйки квартиры, в которой находился эпицентр разрушения. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».
При этом отмечалось, что у сыщиков возникли сомнения в психическом здоровье задержанного. В ближайшее время его ждет судебно-психиатрическая экспертиза.
Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. Жертвами взрыва стали семь человек, в том числе два ребенка. В связи с трагедией в Удмуртии объявлен траур.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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