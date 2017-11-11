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    Источник: жилец взорвавшегося в Ижевске дома специально отсоединил шланг газовой плиты

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Источник: жилец взорвавшегося в Ижевске дома специально отсоединил шланг газовой плиты

    Источник: жилец взорвавшегося в Ижевске дома специально отсоединил шланг газовой плиты

    Источник: жилец взорвавшегося в Ижевске дома специально отсоединил шланг газовой плиты
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Сыщики считают, что взрыв в многоэтажке в Ижевске был устроен умышленно.

    По версии следствия, задержанный жилец дома специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире. После этого он скрылся с места ЧП, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Напомним, накануне стало известно о задержании Александра Копытова — сына хозяйки квартиры, в которой находился эпицентр разрушения. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

    смотретьНа задержанного жильца ижевской многоэтажки завели дело об убийстве
    На задержанного жильца ижевской многоэтажки завели дело об убийстве
    При этом отмечалось, что у сыщиков возникли сомнения в психическом здоровье задержанного. В ближайшее время его ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

    Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Ижевске прогремел днем в четверг, 9 ноября. В результате обрушился пятый подъезд жилого дома. Жертвами взрыва стали семь человек, в том числе два ребенка. В связи с трагедией в Удмуртии объявлен траур.



    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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