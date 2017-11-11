Жильцу взорванного в Ижевске дома предъявили обвинение в убийствах

Задержанному жильцу обрушившейся в Ижевске многоэтажки Александру Копытову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц.
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в убийствах соседей жителя Ижевска Александра Копытова. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Угловой подъезд панельного 9-этажного 6-подъездного жилого дома в Ижевске обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек. Следователи задержали мужчину, который проживал с матерью в квартире на третьем этаже. В беседе со следователями Александр Копытов признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.
Следователи полагают, что мужчина решил разом уничтожить своих предполагаемых врагов и специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире. Копытову назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Известно, что 27-летний мужчина жил в квартире на третьем этаже. Соседи называют его человеком тихим и замкнутым. Проживал он вместе с мамой, с которой постоянно конфликтовал.
Угловой подъезд панельного 9-этажного 6-подъездного жилого дома в Ижевске обрушился днем 9 ноября с первого по девятый этажи. В результате обрушения погибли семь человек. Следователи задержали мужчину, который проживал с матерью в квартире на третьем этаже. В беседе со следователями Александр Копытов признался, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». По словам мужчины, голоса смолкали, когда он включал газ.
Следователи полагают, что мужчина решил разом уничтожить своих предполагаемых врагов и специально отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределения в своей квартире. Копытову назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Известно, что 27-летний мужчина жил в квартире на третьем этаже. Соседи называют его человеком тихим и замкнутым. Проживал он вместе с мамой, с которой постоянно конфликтовал.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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