У iPhone X обнаружили новый брак экрана

Владельцы iPhone X сообщили о новом браке экрана смартфона.
Владельцы iPhone X сообщили о браке новых смартфонов. На экранах сбоку загорается зеленая вертикальная полоса, которая не исчезает после перезагрузки и даже после процедуры восстановления.
Ни один из смартфонов, у которых была замечена такая особенность, не роняли на пол и не подвергали никакому физическому воздействию, сообщает Mashable.
Ранее пользователи iPhone X обнаружили еще один брак нового экрана: он плохо реагирует на нажатия на холоде. Кроме того, экран смартфона может «выгорать», если долго работает в режиме высокого контраста.
Напомним, продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. В Москве у магазина Apple выстроилась длинная очередь, не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.
Смартфон стоит в России около 80 тысяч рублей.
Ни один из смартфонов, у которых была замечена такая особенность, не роняли на пол и не подвергали никакому физическому воздействию, сообщает Mashable.
Ранее пользователи iPhone X обнаружили еще один брак нового экрана: он плохо реагирует на нажатия на холоде. Кроме того, экран смартфона может «выгорать», если долго работает в режиме высокого контраста.
Напомним, продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. В Москве у магазина Apple выстроилась длинная очередь, не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.
Смартфон стоит в России около 80 тысяч рублей.
Комментарии