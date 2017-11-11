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    У iPhone X обнаружили новый брак экрана

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    • Фото: @mix0mat0sis / twitter.com
    У iPhone X обнаружили новый брак экрана

    У iPhone X обнаружили новый брак экрана

    У iPhone X обнаружили новый брак экрана
  • Фото: @mix0mat0sis / twitter.com

    • Владельцы iPhone X сообщили о новом браке экрана смартфона.

    Владельцы iPhone X сообщили о браке новых смартфонов. На экранах сбоку загорается зеленая вертикальная полоса, которая не исчезает после перезагрузки и даже после процедуры восстановления.

    Ни один из смартфонов, у которых была замечена такая особенность, не роняли на пол и не подвергали никакому физическому воздействию, сообщает Mashable.

    Ранее пользователи iPhone X обнаружили еще один брак нового экрана: он плохо реагирует на нажатия на холоде. Кроме того, экран смартфона может «выгорать», если долго работает в режиме высокого контраста.

    Напомним, продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. В Москве у магазина Apple выстроилась длинная очередь, не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.

    Смартфон стоит в России около 80 тысяч рублей.

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