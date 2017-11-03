«Это того стоит»: отстоявшие очередь за iPhone X фанаты Apple поделились эмоциями

Старт продаж в России новинки от Apple — iPhone X — вызвал небывалый ажиотаж в Москве: к открытию магазина re:Store на Тверской улице собрались около 500 человек.
При этом очередь начала образовываться за несколько дней до официального старта продаж. Как отметила представитель re:Store, такое происходит впервые. Там отметили, что не ожидали такого количества людей.
Продажи начались 3 ноября в 8 утра. За два часа до открытия сотрудники магазина начали раздавать браслеты, по которым можно было приобрести телефон: порядковые браслеты и браслеты с названиями моделей. В re:Store отметили, что смартфонов завезли больше, чем людей на улице. Самый популярный, по словам представителя магазина, iPhone «серый космос» 256 Гб.
Как передает РИА Новости, сначала в магазин впустили первые 10 человек. Одному покупателю из этой группы, представившемуся Дмитрием, в очереди пришлось стоять целую неделю. Он приобрел два смартфона: для себя и девушки. Дмитрий отметил, что у него есть все версии iPhone, кроме восьмой модели. iPhone X он взял, потому что это первый телефон без кнопки home. При этом он не планировал покупать, по его словам, это «стечение обстоятельств».
Адам, покупатель iPhone X: «Я приобрел телефон, который все хотели приобрести. Это просто получилось спонтанно. Просто услышал, и мне стало интересно. В следующий раз тоже буду стоять в очереди. Это того стоит».
Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и «серый космос», оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х составляет 79 990 рублей.
Продажи начались 3 ноября в 8 утра. За два часа до открытия сотрудники магазина начали раздавать браслеты, по которым можно было приобрести телефон: порядковые браслеты и браслеты с названиями моделей. В re:Store отметили, что смартфонов завезли больше, чем людей на улице. Самый популярный, по словам представителя магазина, iPhone «серый космос» 256 Гб.
Как передает РИА Новости, сначала в магазин впустили первые 10 человек. Одному покупателю из этой группы, представившемуся Дмитрием, в очереди пришлось стоять целую неделю. Он приобрел два смартфона: для себя и девушки. Дмитрий отметил, что у него есть все версии iPhone, кроме восьмой модели. iPhone X он взял, потому что это первый телефон без кнопки home. При этом он не планировал покупать, по его словам, это «стечение обстоятельств».
Адам, покупатель iPhone X: «Я приобрел телефон, который все хотели приобрести. Это просто получилось спонтанно. Просто услышал, и мне стало интересно. В следующий раз тоже буду стоять в очереди. Это того стоит».
Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и «серый космос», оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х составляет 79 990 рублей.
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