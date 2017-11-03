Фанаты Apple провели ночь в очереди за новым iPhone в Москве

Поклонники продукции Apple провели больше суток на холоде ради нового iPhone.
На Тверской улице в Москве образовалась гигантская очередь за новым iPhone. Несколько сотен человек выстроились у магазина ещё за сутки до старта продаж. Фанаты Apple кутаются в пледы, пьют горячий чай и расходиться, несмотря на морозную погоду, не собираются. Каждый из них зарегистрировал свое место в очереди в специальном списке и получил личный номер.
Открытия продаж ждут и любители легкой наживы. Купленные смартфоны они планируют перепродать с серьёзной наценкой.
Если новый iPhone очень нужен, а мерзнуть на улице не хочется, можно заплатить тому, кто готов отстоять в очереди вместо вас. В Интернете такие услуги стоят от 5000 до 90 000 тысяч рублей. Но самые преданные фанаты Apple, конечно, ждут начала продаж лично. Для многих из них такие испытания не впервой.
Гаджетоманов пожалели даже московские власти и подогнали для них автобусы, в которых можно погреться.
Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем доступно в двух цветах (серебристый и «серый космос»), оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России новый iPhone можно будет купить за 79 990 рублей и выше.
Открытия продаж ждут и любители легкой наживы. Купленные смартфоны они планируют перепродать с серьёзной наценкой.
Если новый iPhone очень нужен, а мерзнуть на улице не хочется, можно заплатить тому, кто готов отстоять в очереди вместо вас. В Интернете такие услуги стоят от 5000 до 90 000 тысяч рублей. Но самые преданные фанаты Apple, конечно, ждут начала продаж лично. Для многих из них такие испытания не впервой.
Гаджетоманов пожалели даже московские власти и подогнали для них автобусы, в которых можно погреться.
Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем доступно в двух цветах (серебристый и «серый космос»), оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России новый iPhone можно будет купить за 79 990 рублей и выше.
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