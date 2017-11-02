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    В Москве очередникам за iPhone X предоставили бесплатные автобусы

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    В Москве очередникам за iPhone X предоставили бесплатные автобусы

    В Москве очередникам за iPhone X предоставили бесплатные автобусы

    В Москве очередникам за iPhone X предоставили бесплатные автобусы
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • В Москве людям, которые стоят в очередях за новым iPhone X, предоставили несколько бесплатных автобусов для того, чтобы они могли погреться.

    О предоставлении специальных автобусов РИА Новости сообщил источник в транспортном комплексе.

    Из сообщения источника: «Не важно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию».

    Ранее представитель ретейлера re:Store рассказал, что москвичи, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за новым телефоном за три дня до официального старта продаж.

    смотретьОбозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X
    Обозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X
    Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем доступно в двух цветах (серебристый и «серый космос»), оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России новый iPhone можно будет купить за 79 990 рублей и выше. Старт продаж запланирован на 3 ноября.

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