В Москве очередникам за iPhone X предоставили бесплатные автобусы

В Москве людям, которые стоят в очередях за новым iPhone X, предоставили несколько бесплатных автобусов для того, чтобы они могли погреться.
О предоставлении специальных автобусов РИА Новости сообщил источник в транспортном комплексе.
Из сообщения источника: «Не важно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию».
Ранее представитель ретейлера re:Store рассказал, что москвичи, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за новым телефоном за три дня до официального старта продаж.
Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем доступно в двух цветах (серебристый и «серый космос»), оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России новый iPhone можно будет купить за 79 990 рублей и выше. Старт продаж запланирован на 3 ноября.
Из сообщения источника: «Не важно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию».
Ранее представитель ретейлера re:Store рассказал, что москвичи, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за новым телефоном за три дня до официального старта продаж.
Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем доступно в двух цветах (серебристый и «серый космос»), оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России новый iPhone можно будет купить за 79 990 рублей и выше. Старт продаж запланирован на 3 ноября.
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