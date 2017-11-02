Сотни москвичей выстроились в очередь за новым iPhone X за три дня до начала продаж

Москвичи, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за iPhone X за три дня до официального старта продаж.
Как сообщила РИА Новости представитель ритейлера re:Store, «если судить по перекличке очереди, которая самоорганизовалась уже во вторник, вчера там были 267 человек».
Из сообщения re:Store: «Это первый раз, когда толпа собирается за такой срок, и первый раз, когда их так много. Обычно очередь за сутки составляет порядка 50 человек, а уже перед самым открытием продаж составляет такое количество».
Судя по сообщениям поклонников Apple в социальных сетях, люди в очереди планируют заработать на этом, продав свои места за 50–60 тысяч рублей.
Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлен в двух цветах (серебристый и «серый космос»), оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х составит 79 990 рублей. Старт продаж гаджетов в РФ запланирован на 3 ноября.
Из сообщения re:Store: «Это первый раз, когда толпа собирается за такой срок, и первый раз, когда их так много. Обычно очередь за сутки составляет порядка 50 человек, а уже перед самым открытием продаж составляет такое количество».
Судя по сообщениям поклонников Apple в социальных сетях, люди в очереди планируют заработать на этом, продав свои места за 50–60 тысяч рублей.
Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлен в двух цветах (серебристый и «серый космос»), оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х составит 79 990 рублей. Старт продаж гаджетов в РФ запланирован на 3 ноября.
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