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  • 13.09, 02:14
    Обозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X. Apple, iPhone, гаджеты, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X

    Обозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X

    1 комментарий
    Обозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X

    Обозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X

    Обозреватель НТВ одним из первых подержал в руках iPhone X

      В США состоялась презентация новинок корпорации Apple, где были представлены iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также флагман iPhone X с безрамочным экраном. Корреспондент НТВ уже успел подержать в руках и лично опробовать флагманскую модель смартфона Apple.

      Одним из первых представленные новинки от корпорации Apple подержал в руках обозреватель программы НТВ «Чудо техники» Ким Коршунов.

      Флагман iPhone X отличается вертикальной камерой и отсутствием физической кнопки Home. Смарфон имеет новый процессор A11 Bionic. А главной «фишкой» iPhone X можно назвать сенсор 3D-сканирования лица для разблокировки аппарата — Face ID.

      Причем в компании Apple утверждают, что гаджет узнает своего владельца в любом виде: с бородой, в шапке или темных очках и даже в маске для лица с огурцами, поскольку аппарат беспрерывно обучается. При этом опознание лица сработает даже при разных «углах зрения» смартфона, и для срабатывания датчиков нет необходимости держать iPhone X прямо перед собой.

      Корпус стеклянный, камера вертикальная, новая вспышка. Новые алгоритмы и новые фильтры, улучшенный портретный режим. Интересна и внешность iPhone X: он выглядит как самый технологичный смартфон компании.

      смотретьКорреспондент программы «Чудо техники» оценил iPhone X
      Корреспондент программы «Чудо техники» оценил iPhone X
      Подробности — в репортаже.

      Напомним, «юбилейный» iPhone X будет доступен в версиях на 64 и 256 Гб. Цена в России на него будет начинаться от 79,99 тысячи pyблей. Модель с памятью 256 гигабайт в России можно будет купить за 91,99 тысячи рублей. А минимальная стоимость гаджета в США будет начинаться от 999 долларов. Предзаказы начнут принимать с 27 октября, старт продаж назначен на 3 ноября. Также в ходе презентации были представлены смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

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