Apple объявила цены в России на юбилейный iPhone X

Компания Apple представила на презентации в Купертино iPhone 8 и iPhone 8 Plus и «юбилейный» смартфон iPhone X.
На сайте Apple указаны цены для России на новые смартфоны, презентация которых состоялась в Купертино.
Цены на iPhone 8 будет начинаться с 56,99 тысячи рублей за модель с дисплеем 4,7 дюйма и памятью в 64 гигабайта. iPhone 8 Plus с экраном размером 5,5 дюйма составит 64,99 тысячи pyблей за модель 64 гигабайта и 76,99 тысячи за смартфон с памятью 256 гигабайт.
Цена на флагман IPhone X в России будет начинаться от 79,99 тысячи pyблей за модель с памятью в 64 гигабайта. Модель с 256 гигабайтами обойдется в 91,99 тысячи рублей.
А в США IPhone X в базовом исполнении будет стоить 999 долларов, цена на iPhone 8 будет начинаться от 699 долларов, а на iPhone 8 Plus — от 799 долларов за модели с памятью 64 гигабайта.
Цены на iPhone 8 будет начинаться с 56,99 тысячи рублей за модель с дисплеем 4,7 дюйма и памятью в 64 гигабайта. iPhone 8 Plus с экраном размером 5,5 дюйма составит 64,99 тысячи pyблей за модель 64 гигабайта и 76,99 тысячи за смартфон с памятью 256 гигабайт.
Цена на флагман IPhone X в России будет начинаться от 79,99 тысячи pyблей за модель с памятью в 64 гигабайта. Модель с 256 гигабайтами обойдется в 91,99 тысячи рублей.
А в США IPhone X в базовом исполнении будет стоить 999 долларов, цена на iPhone 8 будет начинаться от 699 долларов, а на iPhone 8 Plus — от 799 долларов за модели с памятью 64 гигабайта.
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