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Apple представляет новый iPhone
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  • 12.09, 21:42

    Apple показала iPhone 8 и iPhone 8 Plus

    2 комментария
    Apple показала iPhone 8 и iPhone 8 Plus

    Apple показала iPhone 8 и iPhone 8 Plus

    Apple показала iPhone 8 и iPhone 8 Plus

    На презентации в Купертино, штат Калифорния, компания Apple представила новые модели своих смартфонов. Линейка получила название iPhone 8.

    Новые смартфоны получили заднюю крышку из стекла и будут доступны в трех цветах: серебряный, розовый и серый. Корпус пыле- и водонепроницаемый.

    Начинка нового гаджета: Retina HD дисплей, способный менять цвета в зависимости от освещения; новый шестиядерный процессор A11 Bionic, который дает плюс 70% к мощности; а вот разрешение задней камеры осталось прежним — 12 мегапикселей, но к ним прилагаются повышенная чувствительность и множество улучшений для более качественной фото- и видеосъемки. Одно из главных новшеств — беспроводная зарядка.

    Цена iPhone 8 будет начинаться от 699 долларов, iPhone 8 Plus — от 799 долларов.

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