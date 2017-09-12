Apple показала iPhone 8 и iPhone 8 Plus

На презентации в Купертино, штат Калифорния, компания Apple представила новые модели своих смартфонов. Линейка получила название iPhone 8.

20517 Apple

iPhone

гаджеты

технологии

Новые смартфоны получили заднюю крышку из стекла и будут доступны в трех цветах: серебряный, розовый и серый. Корпус пыле- и водонепроницаемый.



Начинка нового гаджета: Retina HD дисплей, способный менять цвета в зависимости от освещения; новый шестиядерный процессор A11 Bionic, который дает плюс 70% к мощности; а вот разрешение задней камеры осталось прежним — 12 мегапикселей, но к ним прилагаются повышенная чувствительность и множество улучшений для более качественной фото- и видеосъемки. Одно из главных новшеств — беспроводная зарядка.



Цена iPhone 8 будет начинаться от 699 долларов, iPhone 8 Plus — от 799 долларов.