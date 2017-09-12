Apple представила юбилейный iPhone X

Очередной новинкой, представленной компанией Apple на презентации в Купертино стал смартфон iPhone X. Литера X означает латинскую цифру 10 и символизирует десятилетие с момента выхода первого iPhone.
Юбилейный гаджет отличается от своих предшественников. У него нет передней кнопки и рамок. Глянцевая металлическая крышка плавно перетекает в стеклянный экран. Разблокировать смартфон можно будет, просто посмотрев на него: система запоминает лицо пользователя. Причем распознавание работает даже в темноте и даже если пользователь наденет шляпу, очки или изменит прическу.
Размер OLED-дисплея — 5,8-дюймов, разрешение — 2436 на 1125.
Также в ходе презентации были представлены смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Размер OLED-дисплея — 5,8-дюймов, разрешение — 2436 на 1125.
Также в ходе презентации были представлены смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
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