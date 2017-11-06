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Морские дьяволы

    Apple предупредила о «выгорании» новых iPhone X

    3 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam
    Apple предупредила о «выгорании» новых iPhone X

    Apple предупредила о «выгорании» новых iPhone X

    Apple предупредила о «выгорании» новых iPhone X
  • Фото: Reuters © 2017, Stephen Lam

    • Apple опубликовала инструкцию, в которой рассказывается, как защитить дисплей нового iPhone X от «выгорания».

    В техподдержке компании отметили, что в iPhone X используется OLED-дисплей на органических светодиодах, который имеет ряд особенностей. В частности, со временем могут проявиться небольшие визуальные изменения — так называемое выгорание, когда на дисплее отображается слабая тень предыдущей картинки после появления нового изображения. Также это может случиться, когда дисплей долго работает в режиме высокого контраста.

    В Apple также рассказали, как избежать подобных искажений. Владельцам новых iPhone X советуют всегда устанавливать последнюю версию операционной системы iOS, использовать режим автоподстройки яркости и установить на достаточно короткое время автоблокировку экрана. Также пользователям не рекомендуется долго оставлять дисплей со статичным изображением на высокой яркости.

    смотретьСтоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей
    Стоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей
    Напомним, продажи нового iPhone X стартовали в России 3 ноября. В Москве у магазина Apple выстроились крупная очередь, не обошлось без скандалов и неприятных инцидентов.

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