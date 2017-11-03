В Москве попытались купить iPhone X без очереди с помощью ветерана: видео

Москвич привел ветерана к очереди за iPhone X, чтобы заполучить новый смартфон от Apple раньше других. Об этом сообщает издание Vista News.
Отмечается, что молодой человек привел ветерана к точке продажи и начал упрашивать других людей уступить место герою войны, как этого требует законодательство.
По данным издания, люди из очереди послали молодого человека «куда подальше», а некоторые даже пригрозили «кровавой расправой» за неуважительное отношение к ветерану. Чем закончилась попытка купить iPhone X без очереди, издание не уточняет.
Ранее сообщалось, что в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в центре Москвы скопилось 500 человек. Люди в основном приобретали новый смартфон, чтобы перепродать с накруткой 60–200%. Стоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X колеблется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения — за миллион рублей.
По данным издания, люди из очереди послали молодого человека «куда подальше», а некоторые даже пригрозили «кровавой расправой» за неуважительное отношение к ветерану. Чем закончилась попытка купить iPhone X без очереди, издание не уточняет.
Ранее сообщалось, что в очереди у магазина re:Store на Тверской улице в центре Москвы скопилось 500 человек. Люди в основном приобретали новый смартфон, чтобы перепродать с накруткой 60–200%. Стоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X колеблется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения — за миллион рублей.
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