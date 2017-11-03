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    Стоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей. Apple, iPhone, Интернет, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей

    Стоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей

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    Стоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей

    Стоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей

    Стоимость перепродаваемых в Интернете iPhone X достигает 1 млн рублей

      Стоимость нового смартфона от Apple — iPhone X, продажи которого сегодня официально стартовали в России, на сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения — за 1 миллион рублей.

      Напомним, Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. В России минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб составляет 79 990 рублей, на 256 Гб — 91 990 рублей.

      Предварительные заказы на него стартовали в России 27 октября. Часть людей, не успевших сделать заказ, несмотря на холодную погоду, начала занимать очередь за iPhone X у магазина re:Store на Тверской улице в центре Москвы за три дня до старта продаж. В пятницу с утра таких энтузиастов насчитывалось порядка 500 человек. В основном они планировали перепродать смартфон с наценкой в 60–200%, либо «держали» место для других потенциальных покупателей.

      Как сообщили РИА Новости представители торговой интернет-площадки Avito, пользователи в Москве уже начали перепродавать новый iPhone X, максимальная стоимость которого с объемом памяти 256 Gb — 300 тысяч рублей. В то же время в Екатеринбурге аналогичный телефон предлагают купить уже за 110 тысяч рублей. По количеству предложений купить новый iPhone X лидирует Москва, затем идут Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

      При этом при свободном поиске на сайте есть и более «дешевые» варианты по 85 тысяч рублей, а наиболее часто встречающиеся предложения находятся на уровне 130–150 тысяч рублей. Также размещено чуть более 30 предложений в диапазоне 200–300 тысяч рублей. Найти можно также «эксклюзивные» предложения — iPhone X за 1 миллион рублей, «подаренный создателем». Автор объявления при этом не объясняет, что это означает.

      На данный момент ретейлеры сообщают, что все iPhone X, поступившие в продажу в пятницу, уже раскуплены.

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