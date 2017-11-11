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    Пушков: Трамп оказался не готов к встрече с Путиным

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    • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС
    Пушков: Трамп оказался не готов к встрече с Путиным

    Пушков: Трамп оказался не готов к встрече с Путиным

    Пушков: Трамп оказался не готов к встрече с Путиным
  • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

    • Российский сенатор Алексей Пушков назвал встречу президентов РФ и США на приеме в честь лидеров саммита АТЭС в Дананге рекордной по краткости, и заявил, что «Трамп был связан по рукам и ногам».

    Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на приеме в честь лидеров саммита АТЭС в Дананге, отметив ее краткосрочность.

    Пушков считает, что президент США Дональд Трамп оказался не готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом российский сенатор написал на своей странице в Twitter







    Напомним, встречи Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Дананге так и не состоялось: президенты только обменялись приветствиями и пожали друг другу руки во время традиционной общей фотографии участников. Во время фотографирования Трамп встал справа от российского лидера, но на приеме лидеры России и США сидели далеко друг от друга и поговорить им так и не удалось. Кроме того, американский лидер покинул прием до его завершения, окончательно исключив вероятность ожидаемой встречи «на ногах». При том, что до саммита АТЭС Трамп неоднократно заявлял, что с нетерпением ждет встречи с Путиным на саммите АТЭС в Дананге.

    Рукопожатие президентов двух стран прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который считает, что Путин «показал медвежью хватку» во время рукопожатия с Трампом.



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