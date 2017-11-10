Кадыров: Путин показал Трампу «медвежью хватку»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал приветствие на саммите АТЭС президентов России и США.
Рамзан Кадыров отметил в Telegram, что президент РФ Владимир Путин «показал медвежью хватку» во время рукопожатия с Дональдом Трампом на саммите АТЭС во Вьетнаме.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш Президент показал медвежью хватку».
Также глава республики восхитился приветствием Владимира Путина и Педро Пабло Кучински, президента Перу: они приветствовали друг друга неформальным способом. «Самое крутое видео с полей саммита. Впервые вижу, чтобы президенты давали „пять“ друг другу. Как президенты России и Перу», — написал Кадыров.
Встречи Путина и Трампа на полях саммита так и не состоялось: президенты лишь обменялись приветствиями и пожали друг другу руки во время традиционной общей фотографии участников. Во время фотографирования Трамп встал справа от российского лидера, но на приеме они сидели далеко друг от друга и поговорить им так и не удалось. Кроме того, американский лидер покинул прием до его завершения, окончательно исключив возможность ожидаемой встречи «на ногах».
Дональд Трамп давно известен своей характерной манерой пожимать руку коллегам. Так, например, он поставил рекорд по самому длинному рукопожатию (29 секунд) во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. С премьер-министром Японии Синдзо Абэ он здоровался добрых 19 секунд. Приветствие президента Таджикистана было похоже на перетягивание каната, а лидеру Вьетнама Трамп оставил вмятину на ладони. Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель американский лидер и вовсе проигнорировал просьбу журналистов повторить рукопожатие на камеру.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Президент США Дональд Трамп сам подошел к Владимиру Путину. Судя по отнюдь не вялому рукопожатию, демонстрация своей силы Трампу не удалась, а наш Президент показал медвежью хватку».
Также глава республики восхитился приветствием Владимира Путина и Педро Пабло Кучински, президента Перу: они приветствовали друг друга неформальным способом. «Самое крутое видео с полей саммита. Впервые вижу, чтобы президенты давали „пять“ друг другу. Как президенты России и Перу», — написал Кадыров.
Встречи Путина и Трампа на полях саммита так и не состоялось: президенты лишь обменялись приветствиями и пожали друг другу руки во время традиционной общей фотографии участников. Во время фотографирования Трамп встал справа от российского лидера, но на приеме они сидели далеко друг от друга и поговорить им так и не удалось. Кроме того, американский лидер покинул прием до его завершения, окончательно исключив возможность ожидаемой встречи «на ногах».
Дональд Трамп давно известен своей характерной манерой пожимать руку коллегам. Так, например, он поставил рекорд по самому длинному рукопожатию (29 секунд) во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. С премьер-министром Японии Синдзо Абэ он здоровался добрых 19 секунд. Приветствие президента Таджикистана было похоже на перетягивание каната, а лидеру Вьетнама Трамп оставил вмятину на ладони. Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель американский лидер и вовсе проигнорировал просьбу журналистов повторить рукопожатие на камеру.
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