Путин и Трамп пожали друг другу руки на саммите АТЭС

Президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поприветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.
Путин кратко пообщался с Трампом на саммите АТЭС и пожал ему руку. Кроме того сообщается, что во время family-foto — традиционного фотографирования — Трамп встал по правую руку от российского президента. По окончании церемонии он слегка коснулся плеча российского лидера, когда все стали расходиться, сообщает ТАСС.
Все участники саммита во время церемонии были одеты в национальную одежду страны — хозяйки саммита.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал сегодня, что встреча лидеров двух стран состоится в кулуарах саммита и пройдет она «на ногах».
Ранее американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России. Сегодня пресс-секретарь американского лидера сообщила, что полноценной встречи не будет из-за наложения графиков президентов.
Напомним, первая официальная встреча президентов РФ и США состоялась на саммите в Гамбурге. Разговор лидеров двух стран продолжался 2 часа 20 минут, хотя изначально был рассчитан приблизительно на полчаса.
Все участники саммита во время церемонии были одеты в национальную одежду страны — хозяйки саммита.
Tight shot of Trump-Putin handshake at @apec. pic.twitter.com/ADhKfGZvrM— Mark Knoller (@markknoller) 10 ноября 2017 г.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков отмечал сегодня, что встреча лидеров двух стран состоится в кулуарах саммита и пройдет она «на ногах».
Ранее американский лидер дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России. Сегодня пресс-секретарь американского лидера сообщила, что полноценной встречи не будет из-за наложения графиков президентов.
Напомним, первая официальная встреча президентов РФ и США состоялась на саммите в Гамбурге. Разговор лидеров двух стран продолжался 2 часа 20 минут, хотя изначально был рассчитан приблизительно на полчаса.
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