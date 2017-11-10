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    Помощник президента РФ: Путин и Трамп могут встретиться «на ногах»

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    Помощник президента РФ: Путин и Трамп могут встретиться «на ногах»

    Помощник президента РФ: Путин и Трамп могут встретиться «на ногах»

    Помощник президента РФ: Путин и Трамп могут встретиться «на ногах»
  • Фото: Reuters © 2017

    • Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

    По словам Ушакова, лидеры РФ и США будут находиться в одном пространстве, в связи с чем не исключена встреча президентов «на ногах».

    При этом помощник президента РФ отметил, что пока с американской стороны поступают противоречивые сигналы, передает «Интерфакс».

    Отметим, что ранее Трамп дважды заявлял о своем желании встретиться с президентом России, чтобы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины. Однако пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что лидеры двух стран не смогут провести полноценные переговоры на саммите АТЭС, который проходит во вьетнамский город Дананг, из-за плотных графиков.

    смотретьВладимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС
    Владимир Путин прибыл во вьетнамский Дананг на саммит АТЭС
    В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча президентов в кулуарах саммита АТЭС так или иначе состоится. При этом он сообщил, что пока обсуждение по линии протокольных служб продолжается.

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