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    Суд арестовал женскую одежду и спасжилеты, принадлежавшие «ВИМ-Авиа»

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    Суд арестовал женскую одежду и спасжилеты, принадлежавшие <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Суд арестовал женскую одежду и спасжилеты, принадлежавшие «ВИМ-Авиа»

    Суд арестовал женскую одежду и спасжилеты, принадлежавшие <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>
  • Фото: sipaero.ru

    • Арбитражный суд Москвы арестовал имущество авиакомпании «ВИМ-Авиа».

    Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество авиакомпании «ВИМ-Авиа», в том числе на части конструкции и оборудование самолетов, 156 спасательных жилетов и 197 женских кардиганов.

    Такое решение было принято по заявлению банка «Авангард». Ранее банк направил в суд ходатайство о взыскании с авиакомпании 130,6 млн рублей и обращении взыскания на имущество. Все арестованное имущество находилось у банка в залоге, передает РИА Новости. Список изделий насчитывает 459 пунктов.

    Предварительные слушания по делу назначены на 6 декабря.

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    Напомним, проблемы у компании «ВИМ-Авиа» начались в сентябре. Перевозчик перестал выполнять все чартерные рейсы из-за финансовых трудностей. Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа». Владельцы авиакомпании покинули территорию России. С 7 октября все российские туроператоры завершили сотрудничество с «ВИМ-Авиа». В Минтрансе не исключили, что сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа», дающий перевозчику право на совершение полетов, может быть аннулирован. Кредиторская задолженность авиакомпании, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд рублей.

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