Суд арестовал женскую одежду и спасжилеты, принадлежавшие «ВИМ-Авиа»

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество авиакомпании
«ВИМ-Авиа».
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество авиакомпании «ВИМ-Авиа», в том числе на части конструкции и оборудование самолетов, 156 спасательных жилетов и 197 женских кардиганов.
Такое решение было принято по заявлению банка «Авангард». Ранее банк направил в суд ходатайство о взыскании с авиакомпании 130,6 млн рублей и обращении взыскания на имущество. Все арестованное имущество находилось у банка в залоге, передает РИА Новости. Список изделий насчитывает 459 пунктов.
Предварительные слушания по делу назначены на 6 декабря.
Напомним, проблемы у компании «ВИМ-Авиа» начались в сентябре. Перевозчик перестал выполнять все чартерные рейсы из-за финансовых трудностей. Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа». Владельцы авиакомпании покинули территорию России. С 7 октября все российские туроператоры завершили сотрудничество с «ВИМ-Авиа». В Минтрансе не исключили, что сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа», дающий перевозчику право на совершение полетов, может быть аннулирован. Кредиторская задолженность авиакомпании, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд рублей.
Такое решение было принято по заявлению банка «Авангард». Ранее банк направил в суд ходатайство о взыскании с авиакомпании 130,6 млн рублей и обращении взыскания на имущество. Все арестованное имущество находилось у банка в залоге, передает РИА Новости. Список изделий насчитывает 459 пунктов.
Предварительные слушания по делу назначены на 6 декабря.
Напомним, проблемы у компании «ВИМ-Авиа» начались в сентябре. Перевозчик перестал выполнять все чартерные рейсы из-за финансовых трудностей. Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа». Владельцы авиакомпании покинули территорию России. С 7 октября все российские туроператоры завершили сотрудничество с «ВИМ-Авиа». В Минтрансе не исключили, что сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа», дающий перевозчику право на совершение полетов, может быть аннулирован. Кредиторская задолженность авиакомпании, по данным Росавиации, составляет около 10 млрд рублей.
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