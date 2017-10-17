СК возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании
«ВИМ-Авиа».
Приволжским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа», говорится в релизе СК РФ.
По версии следствия, руководство компании в течение двух лет совершало невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж. Это приводило к огромным финансовым затратам и, как следствие, невозможности расплатиться с кредиторами. При этом, чтобы создать благоприятные условия для оценки финансового состояния компании, руководство приняло решение скрыть долги.
Из релиза: «Генеральный директор и иные лица из числа собственников и руководства авиакомпании поручили работникам бухгалтерии совершить действия, направленные на искажение показателей отчетности, сокрытие в отчетности высоких показателей кредиторской задолженности, отражение в отчете небольшой прибыли вместо имевшегося убытка путем внесения в учет подложных сведений о дате принятия затрат на учет, отражение проводок по выручке от реализации авиаперевозок, которые еще не были осуществлены».
В настоящее время проводятся проверки по делу, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем. С 7 октября все российские туроператоры завершили сотрудничество с «ВИМ-Авиа». Оставшиеся рейсы будут выполнять другие перевозчики. Согласно сообщению Минтранса, авиаперевозки самой «ВИМ-Авиа» будут полностью прекращены с 16 октября. В результате случившегося, СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Были задержаны и помещены под домашний арест гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа», а совладельцы авиакомпании покинули территорию России.
В связи с ситуацией с «ВИМ-Авиа» глава Минтранса подвергся жесткой критике со стороны президента. Владимир Путин объявил министру дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.
По версии следствия, руководство компании в течение двух лет совершало невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж. Это приводило к огромным финансовым затратам и, как следствие, невозможности расплатиться с кредиторами. При этом, чтобы создать благоприятные условия для оценки финансового состояния компании, руководство приняло решение скрыть долги.
Из релиза: «Генеральный директор и иные лица из числа собственников и руководства авиакомпании поручили работникам бухгалтерии совершить действия, направленные на искажение показателей отчетности, сокрытие в отчетности высоких показателей кредиторской задолженности, отражение в отчете небольшой прибыли вместо имевшегося убытка путем внесения в учет подложных сведений о дате принятия затрат на учет, отражение проводок по выручке от реализации авиаперевозок, которые еще не были осуществлены».
В настоящее время проводятся проверки по делу, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем. С 7 октября все российские туроператоры завершили сотрудничество с «ВИМ-Авиа». Оставшиеся рейсы будут выполнять другие перевозчики. Согласно сообщению Минтранса, авиаперевозки самой «ВИМ-Авиа» будут полностью прекращены с 16 октября. В результате случившегося, СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Были задержаны и помещены под домашний арест гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа», а совладельцы авиакомпании покинули территорию России.
В связи с ситуацией с «ВИМ-Авиа» глава Минтранса подвергся жесткой критике со стороны президента. Владимир Путин объявил министру дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.
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