Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    СК возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»

    комментировать
    • Фото: Коротаев Артем / ТАСС
    СК возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    СК возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»

    СК возбудил уголовное дело о преднамеренном банкротстве <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>
  • Фото: Коротаев Артем / ТАСС

    • Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа».

    Приволжским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-Авиа», говорится в релизе СК РФ.

    По версии следствия, руководство компании в течение двух лет совершало невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж. Это приводило к огромным финансовым затратам и, как следствие, невозможности расплатиться с кредиторами. При этом, чтобы создать благоприятные условия для оценки финансового состояния компании, руководство приняло решение скрыть долги.

    Из релиза: «Генеральный директор и иные лица из числа собственников и руководства авиакомпании поручили работникам бухгалтерии совершить действия, направленные на искажение показателей отчетности, сокрытие в отчетности высоких показателей кредиторской задолженности, отражение в отчете небольшой прибыли вместо имевшегося убытка путем внесения в учет подложных сведений о дате принятия затрат на учет, отражение проводок по выручке от реализации авиаперевозок, которые еще не были осуществлены».

    В настоящее время проводятся проверки по делу, устанавливаются все обстоятельства преступления.

    смотретьУлетели и не обещали вернуться: как совладельцы «ВИМ-Авиа» довели компанию до краха
    Улетели и не обещали вернуться: как совладельцы «ВИМ-Авиа» довели компанию до краха
    Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем. С 7 октября все российские туроператоры завершили сотрудничество с «ВИМ-Авиа». Оставшиеся рейсы будут выполнять другие перевозчики. Согласно сообщению Минтранса, авиаперевозки самой «ВИМ-Авиа» будут полностью прекращены с 16 октября. В результате случившегося, СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Были задержаны и помещены под домашний арест гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа», а совладельцы авиакомпании покинули территорию России.

    смотретьТуроператоры предсказали рост стоимости путевок на 15–20% из-за краха «ВИМ-Авиа»
    Туроператоры предсказали рост стоимости путевок на 15–20% из-за краха «ВИМ-Авиа»
    В связи с ситуацией с «ВИМ-Авиа» глава Минтранса подвергся жесткой критике со стороны президента. Владимир Путин объявил министру дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.

    Новости по теме

    Проблемы «ВИМ-Авиа»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru