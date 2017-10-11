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    Песков: неполное служебное соответствие с министра транспорта пока не снято

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    Песков: неполное служебное соответствие с министра транспорта пока не снято

    Песков: неполное служебное соответствие с министра транспорта пока не снято

    Дмитрий Песков заявил, что неполное служебное соответствие с министра транспорта РФ Максима Соколова из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» пока не снято.

    При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что проблема с авиаперевозчиком решена, передает РИА Новости.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Проблема решилась, взыскание осталось».

    Напомним, в конце сентября «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении выполнения всех чартерных перевозок из-за финансовых проблем. С 
    задержками и отменой рейсов столкнулись несколько десятков тысяч клиентов.

    смотретьМинтранс и Росавиация разобрались с финансированием «ВИМ-Авиа»
    Минтранс и Росавиация разобрались с финансированием «ВИМ-Авиа»
    В связи с ситуацией с «ВИМ-Авиа» глава Минтранса подвергся жесткой критике со стороны президента. Владимир Путин объявил министру дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия.

    Отметим, что к настоящему времени компания полностью завершила международную чартерную программу. Остались только единичные регулярные рейсы на Дальний Восток. После 15 октября перевозки будут полностью прекращены.

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