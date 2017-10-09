Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат

    Минтранс назвал дату полного прекращения перевозок «ВИМ-Авиа»

    комментировать

    Минтранс назвал дату полного прекращения перевозок «ВИМ-Авиа»

    Минтранс назвал дату полного прекращения перевозок <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    В Министерстве транспорта России рассказали, что рейсы «ВИМ-Авиа» практически прекращены, а в скором времени перевозки полностью прекратятся.

    В сообщении Минтранса говорится, что перевозки «ВИМ-Авиа» будут полностью прекращены с 16 октября.

    Минтранс: «С начала текущей недели полеты практически прекращены. Остались единичные регулярные рейсы в города Дальнего Востока, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября. С 16 октября все перевозки будут полностью завершены».

    В ведомстве уточнили, что оперативный штаб продолжит работать круглосуточно до окончания перевозок авиакомпании.

    Напомним, «ВИМ-Авиа» 25 сентября объявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем. Другие авиакомпании занялись вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» под контролем Минтранса и Росавиации. В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Были задержаны и помещены под домашний арест гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа», а совладельцы авиакомпании покинули территорию России.

    Новости по теме

    Проблемы «ВИМ-Авиа»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru