Минтранс назвал дату полного прекращения перевозок «ВИМ-Авиа»

В Министерстве транспорта России рассказали, что рейсы
«ВИМ-Авиа» практически прекращены, а в скором времени перевозки полностью прекратятся.
В сообщении Минтранса говорится, что перевозки «ВИМ-Авиа» будут полностью прекращены с 16 октября.
Минтранс: «С начала текущей недели полеты практически прекращены. Остались единичные регулярные рейсы в города Дальнего Востока, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября. С 16 октября все перевозки будут полностью завершены».
В ведомстве уточнили, что оперативный штаб продолжит работать круглосуточно до окончания перевозок авиакомпании.
Напомним, «ВИМ-Авиа» 25 сентября объявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем.
Другие авиакомпании занялись вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» под контролем Минтранса и Росавиации. В связи со случившимся СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Были задержаны и помещены под домашний арест гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа», а совладельцы авиакомпании покинули территорию России.
Минтранс: «С начала текущей недели полеты практически прекращены. Остались единичные регулярные рейсы в города Дальнего Востока, которые будут выполняться по отдельным дням до 15 октября. С 16 октября все перевозки будут полностью завершены».
В ведомстве уточнили, что оперативный штаб продолжит работать круглосуточно до окончания перевозок авиакомпании.
Напомним, «ВИМ-Авиа» 25 сентября объявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем.
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