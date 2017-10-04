Генпрокуратура поставила под сомнение профпригодность главы Росавиации

Генпрокуратура предложила министру транспорта Максиму Соколову задуматься о кадровых перестановках.
Как сообщает агентство ТАСС, Соколов получил письмо, в котором ему предлагают рассмотреть, насколько глава Росавиации Александр Нерадько, а также его заместитель Олег Клим соответствуют занимаемым должностям.
Речь идет о ситуации с «ВИМ-Авиа». В письме Генпрокуратура заявляет: проверки свидетельствуют о том, что Росавиация не принимает меры по стабилизации ситуации в гражданской авиации. В письме надзорный орган также припоминает ведомству случаи банкротства авиакомпаний с 2011 года.
Ранее в связи с ситуацией с «ВИМ-Авиа» Владимир Путин устроил разнос главе Минтранса и вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему авиационную отрасль.
Речь идет о ситуации с «ВИМ-Авиа». В письме Генпрокуратура заявляет: проверки свидетельствуют о том, что Росавиация не принимает меры по стабилизации ситуации в гражданской авиации. В письме надзорный орган также припоминает ведомству случаи банкротства авиакомпаний с 2011 года.
Ранее в связи с ситуацией с «ВИМ-Авиа» Владимир Путин устроил разнос главе Минтранса и вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему авиационную отрасль.
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