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    Генпрокуратура поставила под сомнение профпригодность главы Росавиации. Минтранс РФ, авиакомпании, авиация, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГенпрокуратура поставила под сомнение профпригодность главы Росавиации

    Генпрокуратура поставила под сомнение профпригодность главы Росавиации

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    Генпрокуратура поставила под сомнение профпригодность главы Росавиации

    Генпрокуратура поставила под сомнение профпригодность главы Росавиации

      Генпрокуратура предложила министру транспорта Максиму Соколову задуматься о кадровых перестановках.

      Как сообщает агентство ТАСС, Соколов получил письмо, в котором ему предлагают рассмотреть, насколько глава Росавиации Александр Нерадько, а также его заместитель Олег Клим соответствуют занимаемым должностям.

      Речь идет о ситуации с «ВИМ-Авиа». В письме Генпрокуратура заявляет: проверки свидетельствуют о том, что Росавиация не принимает меры по стабилизации ситуации в гражданской авиации. В письме надзорный орган также припоминает ведомству случаи банкротства авиакомпаний с 2011 года.

      Ранее в связи с ситуацией с «ВИМ-Авиа» Владимир Путин устроил разнос главе Минтранса и вице-премьеру Аркадию Дворковичу, курирующему авиационную отрасль.

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