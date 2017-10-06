Минтранс: в выходные «ВИМ-Авиа» выполнит 14 рейсов

Как сообщили в министерстве транспорта РФ по итогам заседания оперативного штаба с участием главы ведомства Максима Соколова, 7 и 8 октября
«ВИМ-Авиа» совершит 14 чартерных и регулярных рейсов.
Как сообщили в Минтрансе РФ, в субботу, 7 октября, компания «ВИМ-Авиа» планирует выполнить восемь регулярных и чартерных рейсов. И шесть рейсов запланировано на воскресенье.
В ведомстве также заявили, что 6 октября было перевезено 276 человек.
Сообщение пресс-службы Минтранса РФ: «Сегодня авиакомпания „ВИМ-Авиа“ выполнит шесть рейсов. Уже выполнена перевозка пассажиров из аэропорта Внуково в китайские города Чанша и Чжэнчжоу, перевезено 276 пассажиров».
Также Максим Соколов поручил Росавиации держать на контроле вопрос вывоза членов экипажей «ВИМ-Авиа», застрявших в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании. Министр также призвал компанию «ВИМ-Авиа» как можно скорее выплатить зарплаты сотрудникам. цитирует РИА Новости.
Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем. Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» занялись другие компании. СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Были задержаны и помещены под домашний арест гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа». А совладельцы авиакомпании покинули территорию РФ.
В ведомстве также заявили, что 6 октября было перевезено 276 человек.
Сообщение пресс-службы Минтранса РФ: «Сегодня авиакомпания „ВИМ-Авиа“ выполнит шесть рейсов. Уже выполнена перевозка пассажиров из аэропорта Внуково в китайские города Чанша и Чжэнчжоу, перевезено 276 пассажиров».
Также Максим Соколов поручил Росавиации держать на контроле вопрос вывоза членов экипажей «ВИМ-Авиа», застрявших в Малайзии и Саудовской Аравии из-за долгов авиакомпании. Министр также призвал компанию «ВИМ-Авиа» как можно скорее выплатить зарплаты сотрудникам. цитирует РИА Новости.
Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении полетов из-за финансовых проблем. Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом пассажиров «ВИМ-Авиа» занялись другие компании. СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Были задержаны и помещены под домашний арест гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа». А совладельцы авиакомпании покинули территорию РФ.
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