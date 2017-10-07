Российские туроператоры разорвали сотрудничество с «ВИМ-Авиа»

Российские туроператоры с сегодняшнего дня, 7 октября, прекращают сотрудничество с разорившейся авиакомпанией
«ВИМ-Авиа».
Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама «ВИМ-Авиа» прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении всех чартерных полетов из-за нехватки средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Этому предшествовала целая серия задержек рейсов. Общую сумму долгов авиакомпании разные источники оценивают от 3 млрд рублей. Долги только одному аэропорту Домодедово за четыре месяца составляют более 500 млн рублей, а другим аэропортам в целом — не менее этой суммы.
По оценкам АТОР, от краха авиакомпании могло пострадать до 100 тысяч пассажиров чартерных рейсов, из которых около 30 тысяч уже находились за рубежом — преимущественно в Турции. Также клиенты «ВИМ-Авиа» оставались в Греции, Испании, Италии и на Кипре. Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом людей занялись другие компании.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» сейчас находятся под домашним арестом, а совладельцы авиакомпании скрываются за границей.
25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении всех чартерных полетов из-за нехватки средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Этому предшествовала целая серия задержек рейсов. Общую сумму долгов авиакомпании разные источники оценивают от 3 млрд рублей. Долги только одному аэропорту Домодедово за четыре месяца составляют более 500 млн рублей, а другим аэропортам в целом — не менее этой суммы.
По оценкам АТОР, от краха авиакомпании могло пострадать до 100 тысяч пассажиров чартерных рейсов, из которых около 30 тысяч уже находились за рубежом — преимущественно в Турции. Также клиенты «ВИМ-Авиа» оставались в Греции, Испании, Италии и на Кипре. Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом людей занялись другие компании.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве и хищении денежных средств пассажиров. Гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» сейчас находятся под домашним арестом, а совладельцы авиакомпании скрываются за границей.
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