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Квартирный вопрос

    Российские туроператоры разорвали сотрудничество с «ВИМ-Авиа»

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    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    Российские туроператоры разорвали сотрудничество с <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>

    Российские туроператоры разорвали сотрудничество с «ВИМ-Авиа»

    Российские туроператоры разорвали сотрудничество с <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr>
  • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

    • Российские туроператоры с сегодняшнего дня, 7 октября, прекращают сотрудничество с разорившейся авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

    Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама «ВИМ-Авиа» прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    25 сентября «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении всех чартерных полетов из-за нехватки средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Этому предшествовала целая серия задержек рейсов. Общую сумму долгов авиакомпании разные источники оценивают от 3 млрд рублей. Долги только одному аэропорту Домодедово за четыре месяца составляют более 500 млн рублей, а другим аэропортам в целом — не менее этой суммы.

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    По оценкам АТОР, от краха авиакомпании могло пострадать до 100 тысяч пассажиров чартерных рейсов, из которых около 30 тысяч уже находились за рубежом — преимущественно в Турции. Также клиенты «ВИМ-Авиа» оставались в Греции, Испании, Италии и на Кипре. Под контролем Минтранса и Росавиации вывозом людей занялись другие компании.

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