Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Минтранс: разрешение на полеты «ВИМ-Авиа» может быть аннулировано

    комментировать
    • Фото: Коротаев Артем / ТАСС
    Минтранс: разрешение на полеты <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> может быть аннулировано

    Минтранс: разрешение на полеты «ВИМ-Авиа» может быть аннулировано

    Минтранс: разрешение на полеты <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> может быть аннулировано
  • Фото: Коротаев Артем / ТАСС

    • В Минтрансе не исключают, что сертификат эксплуатанта «ВИМ-Авиа», дающий перевозчику право на совершение полетов, может быть в аннулирован или восстановлен.

    В настоящее время, как сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова, сертификат временно приостановлен.

    Он также рассказал, что Росавиации поручили рассмотреть план потенциального инвестора Бориса Карлова по оздоровлению «ВИМ-Авиа».

    Максим Соколов: «Мы дали соответствующее поручение Росавиации как регулятору рассмотреть эти планы, после этого представить свою позицию в министерство и 
    правительство РФ».

    смотретьУлетели и не обещали вернуться: как совладельцы «ВИМ-Авиа» довели компанию до краха
    Улетели и не обещали вернуться: как совладельцы «ВИМ-Авиа» довели компанию до краха
    Напомним, проблемы у компании «ВИМ-Авиа» начались в сентябре. Перевозчик перестал выполнять все чартерные рейсы из-за финансовых трудностей. Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа». Владельцы авиакомпании покинули территорию России. С 7 октября все российские туроператоры завершили сотрудничество с «ВИМ-Авиа».

    Новости по теме

    Проблемы «ВИМ-Авиа»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru