Минтранс: разрешение на полеты «ВИМ-Авиа» может быть аннулировано

В Минтрансе не исключают, что сертификат эксплуатанта
«ВИМ-Авиа», дающий перевозчику право на совершение полетов, может быть в аннулирован или восстановлен.
В настоящее время, как сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова, сертификат временно приостановлен.
Он также рассказал, что Росавиации поручили рассмотреть план потенциального инвестора Бориса Карлова по оздоровлению «ВИМ-Авиа».
Максим Соколов: «Мы дали соответствующее поручение Росавиации как регулятору рассмотреть эти планы, после этого представить свою позицию в министерство и
правительство РФ».
Напомним, проблемы у компании «ВИМ-Авиа» начались в сентябре. Перевозчик перестал выполнять все чартерные рейсы из-за финансовых трудностей. Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа». Владельцы авиакомпании покинули территорию России. С 7 октября все российские туроператоры завершили сотрудничество с «ВИМ-Авиа».
Он также рассказал, что Росавиации поручили рассмотреть план потенциального инвестора Бориса Карлова по оздоровлению «ВИМ-Авиа».
Максим Соколов: «Мы дали соответствующее поручение Росавиации как регулятору рассмотреть эти планы, после этого представить свою позицию в министерство и
правительство РФ».
Напомним, проблемы у компании «ВИМ-Авиа» начались в сентябре. Перевозчик перестал выполнять все чартерные рейсы из-за финансовых трудностей. Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа». Владельцы авиакомпании покинули территорию России. С 7 октября все российские туроператоры завершили сотрудничество с «ВИМ-Авиа».
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