Обрушение дома в Ижевске: люди несут цветы к месту трагедии

На Удмуртской улице в Ижевске рядом со светофором, расположенным у обрушившейся
9-этажки, образовался стихий мемориал.
Неравнодушные горожане приносят красные гвоздики к месту трагедии. По информации РИА Новости, букеты люди оставляют на земле у светофора, который стоит на противоположной стороне улицы, так как ближе походить запрещено.
В пятницу улица 10-летия Октября остается перекрытой для движения из-за разбора завалов на месте ЧП. Здесь стоят палатки оперативного штаба, дежурят наряды полиции и скорой помощи. За ночь группировка была усилена прибывшими из соседних регионов спасателями. Сейчас идет удаление нависающих плит, которые могут обрушиться. Работы идут на высоте 8-го и 9-го этажей.
Угловой подъезд панельной 6-подъездной жилой 9-этажки обрушился в четверг днем с первого по девятый этажи. По последним данным, жертвами ЧП стали 6 человек. В Ижевск уже доставлен комплекс «Струна», который позволит оценить состояние поврежденного здания. Об этом заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков. Он побывал на месте трагедии и проконтролировал ход поисковых работ.
Обрушение произошло на пересечении улиц Удмуртская и 10-летия Октября, недалеко от центра города. Раскрошившимся во время обвала стеклом засыпаны обе полосы проезжей части, которая находится на расстоянии более 50 метров от поврежденного здания. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
В пятницу улица 10-летия Октября остается перекрытой для движения из-за разбора завалов на месте ЧП. Здесь стоят палатки оперативного штаба, дежурят наряды полиции и скорой помощи. За ночь группировка была усилена прибывшими из соседних регионов спасателями. Сейчас идет удаление нависающих плит, которые могут обрушиться. Работы идут на высоте 8-го и 9-го этажей.
Угловой подъезд панельной 6-подъездной жилой 9-этажки обрушился в четверг днем с первого по девятый этажи. По последним данным, жертвами ЧП стали 6 человек. В Ижевск уже доставлен комплекс «Струна», который позволит оценить состояние поврежденного здания. Об этом заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков. Он побывал на месте трагедии и проконтролировал ход поисковых работ.
Обрушение произошло на пересечении улиц Удмуртская и 10-летия Октября, недалеко от центра города. Раскрошившимся во время обвала стеклом засыпаны обе полосы проезжей части, которая находится на расстоянии более 50 метров от поврежденного здания. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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