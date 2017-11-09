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    Жительница дома в Ижевске сняла на видео эвакуацию после обрушения. Ижевск, Удмуртия, взрывы газа, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖительница дома в Ижевске сняла на видео эвакуацию после обрушения

    Жительница дома в Ижевске сняла на видео эвакуацию после обрушения

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    • Фото: Ирина Бурцева / youtube.com
    Жительница дома в Ижевске сняла на видео эвакуацию после обрушения

    Жительница дома в Ижевске сняла на видео эвакуацию после обрушения

    Жительница дома в Ижевске сняла на видео эвакуацию после обрушения
    • Фото: Ирина Бурцева / youtube.com

      • Жительница обрушившегося дома в Ижевске сняла на камеру мобильного телефона первые минуты после взрыва. Она спускается по поврежденным взрывом лестницам. На кадрах видны осколки стекла, обрушившиеся перила и куски штукатурки.

      На фоне слышны голоса. Девушка явно находится в состоянии шока и не может поверить в происходящее.

      смотретьИз-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
      Из-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
      Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. На данный момент подтверждена гибель четырех человек, их тела извлекли из-под завалов. Еще четверо пострадали. Известно, что одна из госпитализированных женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.

      Жильцам не поврежденных взрывом квартир разрешили забрать необходимые вещи, документы и домашних животных.


      В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

      Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017


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