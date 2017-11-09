Жительница дома в Ижевске сняла на видео эвакуацию после обрушения

Жительница обрушившегося дома в Ижевске сняла на камеру мобильного телефона первые минуты после взрыва. Она спускается по поврежденным взрывом лестницам. На кадрах видны осколки стекла, обрушившиеся перила и куски штукатурки.
На фоне слышны голоса. Девушка явно находится в состоянии шока и не может поверить в происходящее.
Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. На данный момент подтверждена гибель четырех человек, их тела извлекли из-под завалов. Еще четверо пострадали. Известно, что одна из госпитализированных женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.
Жильцам не поврежденных взрывом квартир разрешили забрать необходимые вещи, документы и домашних животных.
Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. На данный момент подтверждена гибель четырех человек, их тела извлекли из-под завалов. Еще четверо пострадали. Известно, что одна из госпитализированных женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.
Жильцам не поврежденных взрывом квартир разрешили забрать необходимые вещи, документы и домашних животных.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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