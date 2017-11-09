Минздрав взял под контроль оказание медпомощи пострадавшим при обрушении дома в Ижевске

Минздрав РФ взял под контроль ситуацию с медицинской помощью пострадавшим в результате обрушения части дома в Ижевске. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Из сообщения пресс-службы Минздрава РФ: «В настоящее время вся необходимая медицинская помощь оказывается учреждениями здравоохранения Ижевска, имеется необходимый запас крови и лекарственных препаратов».
Глава ведомства Вероника Скворцова поручила специалистам федеральных учреждений оказывать всю необходимую помощь региональным коллегам при выборе тактики лечения получивших травмы людей, передает РИА Новости.
Как сообщалось, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По данным республиканского Минздрава, погибли три человека, четверо, в том числе спасатель, пострадали. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.
Известно, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В то же время медики выписали из больницы двух подростков — мальчика и девочку. По заверению замминистра здравоохранения региона Людмилы Гузнищевой, их состояние не требовало госпитализации.
В пресс-службе главы Удмуртии со своей стороны пообещали, что эвакуированные из обрушившегося дома смогут восстановить утраченные документы в течение суток или двух.
Глава ведомства Вероника Скворцова поручила специалистам федеральных учреждений оказывать всю необходимую помощь региональным коллегам при выборе тактики лечения получивших травмы людей, передает РИА Новости.
Как сообщалось, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По данным республиканского Минздрава, погибли три человека, четверо, в том числе спасатель, пострадали. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.
Известно, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. В то же время медики выписали из больницы двух подростков — мальчика и девочку. По заверению замминистра здравоохранения региона Людмилы Гузнищевой, их состояние не требовало госпитализации.
В пресс-службе главы Удмуртии со своей стороны пообещали, что эвакуированные из обрушившегося дома смогут восстановить утраченные документы в течение суток или двух.
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