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    Из-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего. взрывы, Ижевск, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИз-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего

    Из-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего

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    • Фото: Бояринов Андрей / ТАСС
    <nobr>Из-под</nobr> завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего

    Из-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего

    <nobr>Из-под</nobr> завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
    • Фото: Бояринов Андрей / ТАСС

      • В результате взрыва газа и обрушения подъезда в жилом доме в Ижевске погибли четыре человека.

      Новые данные о числе жертв сообщил заместитель начальника управления Росгвардии по Удмуртии Николай Мерзляков, передает ТАСС. Ранее сообщалось о троих погибших.

      Николай Мерзляков: «Пока достали четверых. К сожалению, они мертвы».

      Еще четыре человека ранены. Спасательная операция будет продолжаться всю ночь: специалисты заявляют, что под завалами остаются люди.

      Предположительно, взрыв газа произошел на втором или третьем этаже девятиэтажного дома. Момент обрушения попал на видео. После ЧП Ижевск накрыла волна сообщений о минированиях.



      В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

      Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017


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