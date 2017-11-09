Из-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего

В результате взрыва газа и обрушения подъезда в жилом доме в Ижевске погибли четыре человека.
Новые данные о числе жертв сообщил заместитель начальника управления Росгвардии по Удмуртии Николай Мерзляков, передает ТАСС. Ранее сообщалось о троих погибших.
Николай Мерзляков: «Пока достали четверых. К сожалению, они мертвы».
Еще четыре человека ранены. Спасательная операция будет продолжаться всю ночь: специалисты заявляют, что под завалами остаются люди.
Предположительно, взрыв газа произошел на втором или третьем этаже девятиэтажного дома. Момент обрушения попал на видео. После ЧП Ижевск накрыла волна сообщений о минированиях.
Николай Мерзляков: «Пока достали четверых. К сожалению, они мертвы».
Еще четыре человека ранены. Спасательная операция будет продолжаться всю ночь: специалисты заявляют, что под завалами остаются люди.
Предположительно, взрыв газа произошел на втором или третьем этаже девятиэтажного дома. Момент обрушения попал на видео. После ЧП Ижевск накрыла волна сообщений о минированиях.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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