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    Жильцам обрушившегося дома в Ижевске разрешили забрать из квартир животных

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    Жильцам обрушившегося дома в Ижевске разрешили забрать из квартир животных

    Жильцам обрушившегося дома в Ижевске разрешили забрать из квартир животных

    Жильцам частично обрушившегося дома в Ижевске разрешили забрать из неповрежденных взрывом квартир домашних животных, необходимые вещи и документы.

    Об этом сообщает «Интерфакс».

    смотретьИз-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
    Из-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
    Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. На данный момент, по информации источника, спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек. Еще четверо пострадали. Известно, что одна из госпитализированных женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.

    Сообщается, что поисковые собаки в некоторых местах чувствуют, что под завалами есть люди, однако голосов в этих местах не слышно.

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