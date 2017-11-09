Жильцам обрушившегося дома в Ижевске разрешили забрать из квартир животных

Жильцам частично обрушившегося дома в Ижевске разрешили забрать из неповрежденных взрывом квартир домашних животных, необходимые вещи и документы.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. На данный момент, по информации источника, спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек. Еще четверо пострадали. Известно, что одна из госпитализированных женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.
Сообщается, что поисковые собаки в некоторых местах чувствуют, что под завалами есть люди, однако голосов в этих местах не слышно.
Напомним, при обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа. На данный момент, по информации источника, спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек. Еще четверо пострадали. Известно, что одна из госпитализированных женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.
Сообщается, что поисковые собаки в некоторых местах чувствуют, что под завалами есть люди, однако голосов в этих местах не слышно.
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