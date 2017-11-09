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Паутина-11

    Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до пяти

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    • Фото: РИА Новости
    Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до пяти

    Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до пяти

    Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до пяти
  • Фото: РИА Новости

    • Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Ижевске тела пяти человек. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: «По последним данным, извлекли пять тел».

    Он также рассказал, что поиски продолжаются. По словам источника, поисковые собаки в некоторых местах чувствуют, что под завалами есть люди, однако голосов в этих местах не слышно, передает «Интерфакс».

    Ранее сообщалось о четырех погибших и четырех пострадавших. Известно, что одна из госпитализированных женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.

    смотретьИз-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
    Из-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
    При обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.



    В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

    Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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