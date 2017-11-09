Число погибших при обрушении дома в Ижевске возросло до пяти

Спасатели извлекли
из-под завалов частично обрушившегося дома в Ижевске тела пяти человек. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Источник: «По последним данным, извлекли пять тел».
Он также рассказал, что поиски продолжаются. По словам источника, поисковые собаки в некоторых местах чувствуют, что под завалами есть люди, однако голосов в этих местах не слышно, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось о четырех погибших и четырех пострадавших. Известно, что одна из госпитализированных женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.
При обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.
Он также рассказал, что поиски продолжаются. По словам источника, поисковые собаки в некоторых местах чувствуют, что под завалами есть люди, однако голосов в этих местах не слышно, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось о четырех погибших и четырех пострадавших. Известно, что одна из госпитализированных женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.
При обрушении части жилого дома в Ижевске были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.
В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017
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