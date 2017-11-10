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    Поиск выживших в Ижевске: спасатели прислушиваются к звукам из-под бетонных плит. Ижевск, Удмуртия, взрывы газа, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоиск выживших в Ижевске: спасатели прислушиваются к звукам из-под бетонных плит

    Поиск выживших в Ижевске: спасатели прислушиваются к звукам из-под бетонных плит

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    Поиск выживших в Ижевске: спасатели прислушиваются к звукам <nobr>из-под</nobr> бетонных плит

    Поиск выживших в Ижевске: спасатели прислушиваются к звукам из-под бетонных плит

    Поиск выживших в Ижевске: спасатели прислушиваются к звукам <nobr>из-под</nobr> бетонных плит

      Число жертв обрушения подъезда жилого дома в Ижевске возросло до 6. Этим утром при разборе завалов найдена еще одна погибшая. Поиски не прекращались даже ночью. Для этого группировку спасателей увеличили вдвое.

      Ранним утром на улице Удмуртской приступили к разбору плит на верхних этажах. К этому моменту надежды найти выживших практически не осталось. Из-под завалов спасатели извлекли 5 погибших, в том числе 8-летнюю девочку. Еще одна женщина впоследствии умерла в больнице. Таким образом, число жертв взрыва выросло до 6 человек.

      Спасательная операция продолжалась всю ночь при свете специальных осветительных приборов, доставленных из соседних регионов. Под завалами ижевской 9-этажки ищут выживших. Как передает корреспондент НТВ Михаил Чернов, каждые полчаса-час звучит команда «тишина». Спасатели прислушиваются к звукам, которые доносятся из-под бетонных плит, после завалы в очередной раз обследуют кинологи с собаками.

      Пётр Фомин, начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике: «Отрабатывали после команды „тишина“ места, где могут находится люди. И одно место показали. Сейчас это место освобождать будут».

      Пострадавший дом осмотрели с воздуха и с помощью спецоборудования оценили его техническое состояние. Ночью на месте ЧП работали более 400 сотрудников МЧС и более 100 единиц техники. Утром группировку усилили в полтора раза за счет сотрудников, командированных из соседних регионов. Разбор завалов, по словам специалистов, будет продолжаться в течение суток.

      ЧП в 9-этажном доме, расположенном на одном из центральных перекрестков Ижевска, произошло накануне днем. Взрыв бытового газа остается главной версией причин трагедии. Марату и Ольге, квартира которых расположена на 9-м этаже, повезло. В момент взрыва были в магазине.

      Эвакуированным жильцам дома, а это 130 человек, предложили разместиться в гостиницах Ижевска, но большинство предпочло заночевать у родственников. Известно, что без крыши над головой остались 28 горожан. Это жильцы 8 разрушенных квартир. Кроме того, от взрыва пострадало ателье на первом этаже и образовательный центр.

      В ближайшие часы планируют провести процедуру опознания погибших. Сегодня в Удмуртии объявлен день траура.


      В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

      Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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