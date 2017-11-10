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    Судьба двух жителей обрушившегося дома в Ижевске остается неизвестной. Ижевск, Удмуртия, взрывы газа, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСудьба двух жителей обрушившегося дома в Ижевске остается неизвестной

    Судьба двух жителей обрушившегося дома в Ижевске остается неизвестной

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    Судьба двух жителей обрушившегося дома в Ижевске остается неизвестной

    Судьба двух жителей обрушившегося дома в Ижевске остается неизвестной

      Спасателям пока не удалось установить местонахождение двух жильцов частично обрушившегося дома в Ижевске. Их нет ни среди спасенных, ни среди пострадавших.

      Петр Фомин, руководитель ГУ МЧС по Удмуртской Республике: «Мы сейчас проверяем, высчитываем по вышедшим и не пришедшим домой гражданам, отработали полностью жилище. Сегодня мы считаем, пока двух человек мы не выявили, ни в спасенных, и ни в пострадавших».

      смотретьЖительница дома в Ижевске сняла на видео эвакуацию после обрушения
      Жительница дома в Ижевске сняла на видео эвакуацию после обрушения
      Он уточнил, что в восьми квартирах, которые оказались в разрушенной части дома, проживали 28 человек, сообщает ТАСС.

      смотретьИз-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
      Из-под завалов дома в Ижевске извлекли тело четвертого погибшего
      На данный момент подтверждена гибель четырех человек, их тела извлекли из-под завалов. Еще четверо пострадали. Известно, что одна из госпитализированных женщин находится в крайне тяжелом состоянии. Минздрав РФ взял ситуацию с медпомощью пострадавшим под контроль.

      Жильцам не поврежденных взрывом квартир разрешили забрать необходимые вещи, документы и домашних животных. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что всех жильцов дома уже расселили. Кто-то поехал к родственникам, остальных разместили в гостиницах. В ближайшее время спасатели начнут убирать нависающие конструкции обрушившегося дома.


      В жилом доме в Ижевске после взрыва обрушился подъезд. Есть пострадавшие и погибшие.

      Posted by НТВ on Thursday, 9 November 2017

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