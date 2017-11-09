Экс-спикер каталонского парламента в суде отреклась от идеи независимости

Некоторые борцы за независимость Каталонии сегодня пошли на попятную. Председатель каталонского парламента и другие члены президиума давали показания в Верховном суде Испании. Они заявили, что декларация о независимости была чисто символической и они не протестуют против действий Мадрида. Так что Карлес Пучдемон, которому грозит экстрадиция из Бельгии, теряет многих союзников.
Шансы Пучдемона доказать ЕС, что Испания подавляет демократию, тают на глазах, особенно после того, как европейские лидеры заявили, что разговаривать они намерены исключительно с Мадридом и не признают независимость Каталонии. В частности, накануне премьер Бельгии Шарль Мишель четко дал понять, что Карлес Пучдемон такой же европеец, как и они все, поэтому на него распространяются все законы ЕС, включая документ об экстрадиции.
Очевидно, после таких заявлений выдача Пучдемона Бельгией Испании лишь вопрос времени. Но пока Карлес Пучдемон надеется на какое-то юридическое чудо, оставаясь в Брюсселе.
Тем временем его менее удачливые коллеги сегодня предстали перед Верховным судом Испании. В итоге национальная судебная коллегия решила оставить под стражей отстраненных от власти членов каталонского правительства, которые пытались оспорить свое задержание.
Прокуратура обвиняет бывших чиновников в бунте, мятеже и растрате госсредств. Согласно испанским законам, это как минимум 30 лет тюремного наказания.
Свои показания сегодня дала и экс-спикер каталонского парламента Карме Форкадель. Ее обвиняют в том, что она, презрев испанские законы, инициировала то самое голосование в парламенте по провозглашению независимости региона. На заседании она буквально открестилась от всех притязаний на независимость. Форкадель заявила, что все это имело чисто символический характер.
Неожиданно сегодня выступила правозащитная организация «Международная амнистия». Согласно ее заявлению, ни Пучдемон, ни даже уже заключенные под стражу бывшие каталонские чиновники и политики не являются узниками совести. А все потому, что действия, в которых их обвиняют, являются серьезным преступлением.
Стоит отметить, что, согласно всем опросам общественного мнения, на внеочередных выборах в каталонский парламент, которые должны пройти 21 октября, сепаратистов ждет сокрушительное поражение. Поэтому игра в каталонскую независимость, судя по всему, завершится уже в текущем году.
Очевидно, после таких заявлений выдача Пучдемона Бельгией Испании лишь вопрос времени. Но пока Карлес Пучдемон надеется на какое-то юридическое чудо, оставаясь в Брюсселе.
Тем временем его менее удачливые коллеги сегодня предстали перед Верховным судом Испании. В итоге национальная судебная коллегия решила оставить под стражей отстраненных от власти членов каталонского правительства, которые пытались оспорить свое задержание.
Прокуратура обвиняет бывших чиновников в бунте, мятеже и растрате госсредств. Согласно испанским законам, это как минимум 30 лет тюремного наказания.
Свои показания сегодня дала и экс-спикер каталонского парламента Карме Форкадель. Ее обвиняют в том, что она, презрев испанские законы, инициировала то самое голосование в парламенте по провозглашению независимости региона. На заседании она буквально открестилась от всех притязаний на независимость. Форкадель заявила, что все это имело чисто символический характер.
Неожиданно сегодня выступила правозащитная организация «Международная амнистия». Согласно ее заявлению, ни Пучдемон, ни даже уже заключенные под стражу бывшие каталонские чиновники и политики не являются узниками совести. А все потому, что действия, в которых их обвиняют, являются серьезным преступлением.
Стоит отметить, что, согласно всем опросам общественного мнения, на внеочередных выборах в каталонский парламент, которые должны пройти 21 октября, сепаратистов ждет сокрушительное поражение. Поэтому игра в каталонскую независимость, судя по всему, завершится уже в текущем году.
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