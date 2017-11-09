Каталония восстанавливается после всеобщей забастовки

Бизнес и государство подсчитывают ущерб от заблокированных автомобильных и железных дорог в Каталонии. Тысячи митингующих требовали восстановить автономию региона, освободить активистов референдума о независимости и отменить выборы 21 декабря. Права каталонцев продолжает отстаивать и бывший лидер Карлес Пучдемон. Но на родину он возвращаться не спешит.
Восемь тысяч человек собрались на площади святого Иакова в Барселоне, где расположены здания каталонской администрации. Вход в знаменитый собор Саграда-Фамилия был заблокирован, закрыт доступ и на железнодорожный вокзал в Барселоне. Плюс десятки автомобильных трасс, которые оказались просто парализованы митингующими.
Это всего лишь несколько эпизодов всеобщей забастовки каталонцев, которые недовольны отстранением от власти теперь уже бывших руководителей региона, отменой Конституционным судом Испании результатов референдума о независимости и введением в Каталонии прямого управления из Мадрида.
Участник митинга: «Я здесь ради свободы политических заключенных и свободы моей страны. Я бастую. Мы будем продолжать сражаться. Улицы будут нашими, и, конечно, мы победим, иначе меня бы тут не было».
Участник митинга: «Мы здесь для защиты человеческого достоинства, хотим поддержать тех политических заключенных, что сейчас в находятся в разных тюрьмах Мадрида».
Пока кто-то томится в тюрьмах, ожидая судов по делам о госперевороте, мятеже и растрате государственных средств, бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон продолжает свое европейское турне в Брюсселе, скрываясь от испанского правосудия, которое уже выдало ордер на его европейский арест. Чтобы поддержать отстраненного лидера Каталонии, в Брюссель приехали 200 мэров каталонских городов. Они выступили против возможной экстрадиции Карлеса Пучдемона в Испанию, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Спев каталонские песни и продефилировав перед административными зданиями Европейского союза, каталонские мэры встретились со своим сбежавшим опальным кумиром. Он в свою очередь обвинял уже не испанские власти, а руководство Евросоюза.
Карлес Пучдемон: «Это такую Европу вы хотите построить? Европу с правительством в тюрьме, страну без права иметь своих законно и демократически избранных представителей? Это такую Европу вы нам предлагаете?»
Но на европейских лидеров эти воззвания не оказали никакого влияния. Премьер-министр Бельгии четко дал понять: пребывание Карлеса Пучдемона нежелательно в королевстве.
Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии: «У нас есть собеседник — это правительство в Мадриде, это Испания. Господин Пучдемон является гражданином Европы, который должен нести ответственность за свои действия, как и любой другой европейский гражданин с правами и обязанностями, но никаких привилегий».
Если никаких привилегий, то тогда последует экстрадиция в Испанию, где Пучдемона ждет суд. А это вопрос уже исключительно времени. Судя по всему, решение по Пучдемону уже принято на всех европейских уровнях.
Это всего лишь несколько эпизодов всеобщей забастовки каталонцев, которые недовольны отстранением от власти теперь уже бывших руководителей региона, отменой Конституционным судом Испании результатов референдума о независимости и введением в Каталонии прямого управления из Мадрида.
Участник митинга: «Я здесь ради свободы политических заключенных и свободы моей страны. Я бастую. Мы будем продолжать сражаться. Улицы будут нашими, и, конечно, мы победим, иначе меня бы тут не было».
Участник митинга: «Мы здесь для защиты человеческого достоинства, хотим поддержать тех политических заключенных, что сейчас в находятся в разных тюрьмах Мадрида».
Пока кто-то томится в тюрьмах, ожидая судов по делам о госперевороте, мятеже и растрате государственных средств, бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон продолжает свое европейское турне в Брюсселе, скрываясь от испанского правосудия, которое уже выдало ордер на его европейский арест. Чтобы поддержать отстраненного лидера Каталонии, в Брюссель приехали 200 мэров каталонских городов. Они выступили против возможной экстрадиции Карлеса Пучдемона в Испанию, передает обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Спев каталонские песни и продефилировав перед административными зданиями Европейского союза, каталонские мэры встретились со своим сбежавшим опальным кумиром. Он в свою очередь обвинял уже не испанские власти, а руководство Евросоюза.
Карлес Пучдемон: «Это такую Европу вы хотите построить? Европу с правительством в тюрьме, страну без права иметь своих законно и демократически избранных представителей? Это такую Европу вы нам предлагаете?»
Но на европейских лидеров эти воззвания не оказали никакого влияния. Премьер-министр Бельгии четко дал понять: пребывание Карлеса Пучдемона нежелательно в королевстве.
Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии: «У нас есть собеседник — это правительство в Мадриде, это Испания. Господин Пучдемон является гражданином Европы, который должен нести ответственность за свои действия, как и любой другой европейский гражданин с правами и обязанностями, но никаких привилегий».
Если никаких привилегий, то тогда последует экстрадиция в Испанию, где Пучдемона ждет суд. А это вопрос уже исключительно времени. Судя по всему, решение по Пучдемону уже принято на всех европейских уровнях.
Комментарии